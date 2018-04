Telecom zveřejnil zvažované zvýšení cen poplatků

Již dlouho se jsme o tom teoretizovali a publikovali odhady a narážky a nyní je to zde oficiálně. SPT Telecom o dohodě s regulačními ministerstvy bude zvyšovat ceny - nikoliv ovšem, jak jsme zvyklí, na apríla, ale hned od prvního ledna. Následující tiskovou zprávu bych prozatím ponechal bez výraznějšího komentáře. Jen několik přípodotků - ceny jdou nahoru, o tom není pochyb. Není také pochyb o tom, že i s nástupem konkurenčního prostředí vzrostou poplatky za impulsy - nedávno jsem odhadoval nárůst cen na 3 Kč / 3 minuty ve špičce, pokud by došlo k rychlé demonopolizaci a vzrůst regulovaných cen mi dává za pravdu.

Než však zdvihneme kámen a hodíme, je třeba si uvědomit, že zároveň s deregulací ostatních odvětví - plynárenského, tepelného či elektrifikačního - došlo i v těchto odvětvích k drastickým nárůstům cen. Socialistická ekonomika deformovala ceny k nepoznání. Laciné mléko vyvážil drahý cukr, laciné telefony zase drahé televize. Narovnávání cen bude bolet, ale je nevyhnutelné. Jen ten monopol nedělá opravdovému narovnání a zprůhlednění cen dobře.

Co to fakticky znamená pro nás, internetově positivní? Zdražení používání internetu o cca 25% - zvýšení ceny impulsů je o rovných 25%, nahoru jde měsíční paušál a jediný, kdo nezdraží, budou provideři. No, to internetu moc neprospěje.

Uvedenou oficiální tiskovou zprávu nechávám bez dalších komentářů, úsudek si můžete učinit sami a ventilovat jej můžete do diskusního fóra pod článkem.

Změny regulovaných cen za telekomunikační služby

Akciová společnost SPT TELECOM, a. s. oznamuje, že s účinností od 1. ledna 1999 dojde k úpravám cen telekomunikačních služeb podléhajících regulaci. Po dohodě s oběma regulátory Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy a spojů - Českým telekomunikačním úřadem byl odsouhlasen základní rámec pro dále uvedené změny. Detailní zpráva o cenových změnách bude zveřejněna po definitivním dopracování a schválení všech podrobností před koncem roku.

Cenové změny se uskutečňují každoročně na základě dlouhodobě platného modelu cenových úprav. Cílem postupných cenových změn je především dosáhnout odstranění křížového financování místních hovorů z výnosů mezinárodního provozu a tím posílit perspektivu konkurenceschopnosti firmy.

"Tarify sjednané pro rok 1999 chápu jako první úspěšný krok k tak potřebnému rebalancování cen za telekomunikační služby v České republice," uvedl Bessel Kok, zástupce generálního ředitele SPT TELECOM, a. s. a zástupce strategického partnera konsorcia TelSource.

Veškeré cenové pohyby regulovaných telekomunikačních služeb jsou v úhrnu vymezeny průměrným nárůstem ve výši 3,9 procenta současné úrovně, což je výrazně pod hodnotou inflace očekávané pro příští rok.

Po jednáních s oběma regulátory o základních parametrech cen regulovaných telekomunikačních služeb v roce 1999 počítá SPT TELECOM, a. s. od 1.ledna s následujícími úpravami tarifů pro podnikové a bytové telefonní stanice:

zvýšení ceny za používání telefonní stanice se samostatným připojením ze 100,- Kč na 135,- Kč;

se samostatným připojením ze 100,- Kč na 135,- Kč; zvýšení ceny místního hovorného v průměru o 25% , a to kombinací zvýšení ceny impulsu na 2,60Kč a zkrácení délky časového intervalu;

, a to kombinací zvýšení ceny impulsu na 2,60Kč a zkrácení délky časového intervalu; zvýšení ceny tarifního impulsu z veřejného telefonního automatu na 4,-Kč ;

; mírné snížení ceny hovorného ve druhém meziměstském tarifním pásmu v době silného provozu a snížení této ceny o více než 10% v době slabého provozu;

v době silného provozu a snížení této ceny o více než 10% v době slabého provozu; ve třetím meziměstském pásmu by mělo být sníženo hovorné o přibližně 10% v době silného provozu, a o více jak 40 % ve slabém provozu.

Dosavadní počet zlevněných impulsů v hodnotě 1,05 Kč poskytovaný každý měsíc uživatelům bytových telefonních stanic bude zvýšen o 50%, tedy z 10 na 15 impulsů .

Výrazně t.j. v průměru o 25% by mělo být sníženo mezinárodní hovorné. Např.hovorné do USA by mělo poklesnout o 40%, do Austrálie či Japonska o 48%. Předpokládá se i výrazné snížení hovorného do zemí Evropské unie.

Důvody cenových změn

Předpokládané změny regulovaných cen telekomunikačních služeb SPT TELECOM,a.s. vycházejí z pravidel dlouhodobé cenové regulace. Stlačováním indexu nejvýše přípustného zvýšení celkové hladiny cen regulovaných služeb hluboko pod úroveň inflace vytváří stát účinný tlak na zvyšování efektivnosti společnosti. Státem takto řízený vývoj cen však na druhé straně do určité míry zohledňuje i náročný rozvojový program zásadní modernizace telekomunikační sítě, který vyplývá ze závazků SPT TELECOM, a. s. vůči státu.

Dlouhodobějším cílem cenových úprav je také to, aby tarify za jednotlivé služby pokrývaly náklady spojené s jejich poskytováním, jinak řečeno rebalancování tarifů. V podstatě jde o odstranění historicky založených cenových a nákladových disproporcí, kdy z výnosů mezinárodního a i meziměstského hovorného jsou dotovány místní hovory. Procesem rebalancování prošla či prochází většina operátorů v zemích Evropské unie.

Nutnost rebalancovat tarify vyplývá i z blížícího se data plné liberalizace českého telekomunikačního trhu k 1.lednu 2001. Rychlejší tempo rebalancování je jedním z doporučení Evropské unie v procesu přípravy na členství.

Od roku 1994, kdy na jednoho pracovníka SPT TELECOM, a. s. připadalo 84 hlavních telefonních stanic /HTS/, do konce prvního pololetí 1998, kdy bylo již 159 HTS na zaměstnance, zvýšila společnost svoji efektivnost o 89%. V roce 2000 se počítá s 300 HTS na pracovníka, což je úroveň efektivnosti srovnatelná s předními světovými operátory.