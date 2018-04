Telecom zveřejnil koncové ceny za ADSL

Od včerejšího poledne (26. 2. 2003) je zřejmé, kolik bude přibližně stát vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím technologie ADSL u většiny velkých internetových providerů. Český Telecom totiž zveřejnil koncové ceny, za které bude nabízet služby jeho divize Imaginet pod značkou IOL Broadband. Předpokládá se, že tyto ceny budou kopírovat i ostatní významní poskytovatelé internetu. Jejich ceny by se měly odlišovat nanejvýš o několik desítek korun.

Český Telecom bude nabízet dva typy služeb založených na ADSL. V obou případech jde o připojení k internetu. IOL Broadband je určená domácím a méně náročným zákazníkům. Vybrat si mohou ze dvou rychlostních variant – 192/64 a 320/128 (první číslo udává rychlost v kb/s pro stahování dat, druhé pro odesílání). IOL Broadband Profi je služba určená firemním a obecně náročnějším uživatelům. Přístupové rychlosti jsou u IOL Broadband Profi tři – 256/64, 512/128 a 1024/256. U obou typů služeb můžete být připojení k internetu neomezeně dlouho, stejně jako nejsou nastavené žádné limity pro stahování či odesílání dat.

Ceny za služby IOL Broadband a IOL broadband Profi

Instalační poplatek:

Služba Cena za instalaci IOL Broadband 192/64 1 600 Kč IOL Broadband 320/128 1 600 Kč IOL Broadband Profi 256/64 4 900 Kč IOL Broadband Profi 512/128 4 900 Kč IOL Broadband Profi 1024/256 4 900 Kč

Měsíční poplatek:

Služba Měsíční poplatek IOL Broadband 192/64 1 349 Kč IOL Broadband 320/128 2 349 Kč IOL Broadband Profi 256/64 3 349 Kč IOL Broadband Profi 512/128 5 949 Kč IOL Broadband Profi 1024/256 11 349 Kč

Poplatek za pronájem modemu:

Koncové zařízení Měsíční poplatek Pouze modem Alcatel Speed Touch Home 150 Kč Alcatel Speed Touch Home USB 150 Kč Alcatel Speed Touch Home (ISDN) 150 Kč Modem + router Alcatel Speed Touch Pro 500 Kč Alcatel Speed Touch 510i (ISDN) 500 Kč

Ceny jsou bez DPH 5 % u služeb a 22 % u pronájmu modemů. K cenám za ADSL je nutné připočítat ještě měsíční poplatek za telefonní stanici podle cenového programu uživatele.

V současnosti si musíte od Českého Telecomu pronajmout modem pro ADSL. Podle vysvětlení Telecomu je to z toho důvodu, že jím nabízené modemy jsou plně kompatibilní se sítí. V případě umožnění připojení libovolného modemu by Telecom potřeboval několik měsíců na testovací provoz sítě. Toto zpoždění ale nehodlal riskovat, takže nyní nabízí jenom vybrané modemy k pronájmu s tím, že nejpravděpodobněji od 1. července tohoto roku si už bude moci každý zapojit libovolný homologovaný modem. Ty stávající si budou moci zákazníci odkoupit, nebo dále platit za jejich pronájem.

ADSL rozhodně nemůže využít každý, kdo má zájem

Zřejmě největší překážkou pro rozšiřování ADSL mezi firmy a domácnosti v současnosti není cena (i když hraje dost důležitou roli), ale geografická dostupnost ADSL. Tato technologie totiž využívá pro přenos dat obyčejnou telefonní linku. Na obou koncích se jenom musí přidat zařízení, které zajišťuje přenos dat a současně umožňuje běžné telefonování. U zákazníka se tomuto zařízení říká splitter, v případě ústředen hovoříme o DSLAM.

Aby mohl koncový zákazník používat ADSL, nesmí být příliš vzdálený od telefonní ústředny, která musí obsahovat DSLAM. Hovoří se o nejvíce sedmi kilometrech, v praxi to jsou ale kilometry tři až čtyři. Se vzrůstající vzdáleností klesá maximální dosažitelná rychlost přenosu dat. Bavíme se ale o skutečné délce telefonního vedení, nikoliv o vzdušné vzdálenosti koncového účastníka od ústředny. Na kvalitu telefonních kabelů jsou navíc v případě ADSL kladeny větší nároky, než pro potřeby telefonní služby. Podle zdrojů z Českého Telecomu vyhovuje těmto nárokům přibližně 80 % existujících místních telefonních vedení.

Služby IOL Broadband (a tedy ADSL obecně) jsou v současností teoreticky dostupné pro 1,687 milionu telefonních linek. To je 44 % všech telefonních linek Českého Telecomu. Zařízením DSLAM je vybaveno 12 % ústředen. Telecom plánuje budoucí rozšiřování dostupnosti ADSL v závislosti na požadavcích internetových providerů. V současnosti je ADSL dostupné kromě většiny Prahy, Brna a Ostravy i v dalších místech. Celkem jde včetně těch ve velkých městech o přibližně 50 lokalit po celé ČR. Informace o dostupnosti ADSL budou k dispozici od 3. března na stránkách Českého Telecomu a Internetu Online.

Přehled dostupnosti ADSL podle umístění ústředen ve velkých městech:

Praha Praha – střed, Školská, Fibichova, ÚTB, Václavská, Dejvice, Letná, Bílá hora, Střešovice, Veleslavín, Smíchov, Barrandov, JZM, Košíře, Libeň, Bohnice, Ďáblice, Prosek, Černý most, Hloubětín, Horní Počernice, Klánovice, Kyje – Hutě, Pankrác, Krč, Kykalova, Modřany, Písnice, Vyskočilova, Vršovice, Hornoměcholupská, Roztyly, Spořilov, Strašnice, Zahradní město Brno Barvičova, Bezručova, Božetěchova, Zábrdovice, Líšeň, Královo pole, Poštovská, Černovice Ostrava Ostrava – Mlýnská, Slezská Ostrava, Mariánské hory, Dubina, Alžírská, Poruba, Politických vězňů, Průkopnická

Nejdříve protestovali, pak podepsali

Český Telecom také zveřejnil seznam konkurenčních operátorů a internetových poskytovatelů, kteří již podepsali jeho velkoobchodní nabídku ADSL. Jde o společnosti Aliatel, BroadNet, Czech On Line, České Radiokomunikace, Dial Telecom, GTS Czech, IPEX, Nextra a SkyNet. V těchto dnech by mělo dojít k podpisům společností Český Bezdrát a Tele2. Z významných hráčů na trhu tak na velkoobchodní nabídku Telecomu zatím nepřistoupil Contactel a Tiscali.

Všechny společnosti, které již nabídku Telecomu přijaly, ještě před několika týdny byly jejími hlasitými kritiky. Veřejně prezentovaly především nelibost nad tím, že nejde o propojení, ale jenom o připojení k síti. Rozdíl je v tom, že zatímco u připojení si podmínky stanovuje pouze Český Telecom, propojení může podle telekomunikačního zákona regulovat Český telekomunikační úřad. Datový tok od koncových zákazníků lze podle současné velkoobchodní nabídky Telecomu odebírat jenom prostřednictvím protokolu IP. Konkurenti chtěli připojení prostřednictvím ATM přímo z DSLAM, což by jim umožnilo nabízet i jiné rychlosti, než nabízí Telecom (v současnosti nikdo nemůže nabízet jinou rychlost).

Ještě před několika týdny to vypadalo, že na velkoobchodní nabídku Telecomu přistoupí pouze malí operátoři v čele se SkyNetem, který byl vždy podezírán z přílišné vstřícnosti vůči Českému Telecomu. Jenže operátoři a provideři měli ve skutečnosti strach především z toho, že Imaginet si nebude účtovat žádné provize, protože ty jsou již obsaženy ve velkoobchodní ceně. Telecomu se podařilo tyto obavy konkurentů vyvrátit. I když by Telecom zřejmě z velkoobchodních cen byl schopný dotovat provoz IOL Broadband, Imaginet nabízí služby za ceny evidentně s provizemi. Možná tak Telecom vydělává dvakrát více, než ostatní, ale v každém případě to umožňuje jiným firmám nabízet cenově konkurence schopný přístup k internetu prostřednictvím ADSL.

Je české ADSL drahé?

Zřejmě nejdiskutovanější současnou otázkou, která se týká koncové nabídky ADSL, je cenová přiměřenost ve srovnání se situací v zemích Evropské Unie. Podle platformy Zástupci uživatelé internetu, která se účastní Fóra o vytáčeném internetu iniciovaném Českým telekomunikačním úřadem, je koncová nabídka ADSL v České republice až šestkrát dražší. Pokud se nepoužije prosté srovnání podle kurzů, ale podle parity kupní síly, vychází české ADSL dražší až dvanáctkrát oproti nabídkám v zemích Evropské Unie.

Podle Českého Telecomu je nabídka naopak přiměřená a odpovídá tomu, že s ADSL se u nás v tuto chvíli začíná. Do budoucna by mělo dojít k poklesu cen a navýšení přenosových rychlostí. Koncové ceny jsou ale závislé na velkoobchodní nabídce pro operátory a poskytovatele připojení k internetu. A ceny velkoobchodní by se před koncem roku podle představ Telecomu měnit neměly. Jenže Telecom stejně bude muset nabízet vedle přístupu k síti prostřednictvím protokolu IP i přístup až k DSLAM, takže jeho konkurenti už nebudou odkázaní jenom na velkoobchodní nabídku a budou moci ceny stlačit mnohem níže. Pokud toho ovšem nevyužijí pouze pro zvýšení vlastních marží.