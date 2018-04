Telecom zrychlil a zlevnil ADSL

Optimal představil nový muž v barvách Telecomu, ředitel marketingu Simon Burckhardt. „Snížili jsme aktivační poplatek na jednu korunu a přidali bonus v podobě jednoho měsíčního paušálu za korun, namísto standardních 799,“ vysvětloval na dnešní tiskové konferenci.

Co tedy Telecom ode dneška nabízí?

V akci, která bude trvat až do 17. dubna, si můžete aktivovat tarif Internet Expres Optimal, u kterého zaplatíte za aktivaci jednu korunu, stejně jako za jeden z měsíčních paušálů. Měsíční paušál stanovil operátor na 950 korun včetně DPH. Zlevnily se také modemy, které jsou nyní taktéž za 950 korun. Všechno je ale podmíněno smlouvou na dvanáct měsíců.

Současné nabídky připojení chce Telecom zatím ponechat. Jejich uživatelům ale nabízí přechod na novou službu za poplatek ve výši jedné koruny.

Další novinkou u dominantního operátora je podpora zřizování pevných linek. Nová linka vás přijde 99 korun a ještě získáte bonus ve výši 60 volných minut pro místní a dálková volání po dobu tří měsíců.

K Internet Expresu Optimal musíte samozřejmě přibalit nějaký hlasový tarif. Standardně k němu Telecom nabízí tarif Universal, který také doznal pozitivních změn. Cena u něj poklesla skoro o polovinu, a to na 332 korun měsíčně.

Eurotel nezůstává pozadu

Ani mobilní sekce Českého Telecomu nezahálí, a vyplňuje systém datových služeb obou operátorů. Eurotel začal nabízet ADSL už na podzim, ale teď přidal ke stávajícím rychlostem připojení ještě novinku od Telecomu – 1024 kbps.

K tomu operátor uvedl nový hlasový tarif Eurotel Speed. Jestliže si teď aktivujete některý z tarifů ET Data Speed Nonstop, Data Nonstop a nebo WiFi Jet Nonstop, můžete za 119 korun měsíčně volat do všech sítí za 5,12 korun. K tomu ještě k tomu dostanete 30 volných minut do všech sítí a textovku za 1,19 korun.

Balíček Rychlost kbps Cena v promo nabídce

(3.1. - 17.4.) ET Data Speed Nonstop 256 s ET Speed 256/64 950 ET Data Speed Nonstop 512 s ET Speed 512/128 1070 ET Data Speed Nonstop 1024 s ET Speed 1024/256 1070 Zřízení ET Data Speed (aktivační poplatek) 1,19

Ceny jsou včetně 19% DPH