Telecom zřejme dostane licenci na digitální vysílání

Licenci k experimentálnímu šíření digitálního televizního vysílání, o níž požádal na konci minulého roku, zřejmě během několika dnů získá Český Telecom. "Podle informací, které máme, je to reálné," řekl ČIA mluvčí společnosti Vladan Crha. Přidělení licence závisí na rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která zasedá příští týden. "Je možné, že rada o vyslovení souhlasu rozhodne, zatím však teprve sestavujeme program jednání," uvedl pro ČIA mluvčí RRTV Pavel Barák. Vyjádření ČTÚ se zatím nepodařilo získat.

Podle Baráka současná legislativa umožňuje, aby licenci vydal ČTÚ na svou zodpovědnost pouze s formálním souhlasem rady jako licenci k provozování telekomunikačního zařízení. "Platný zákon o telekomunikacích to umožňuje a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání tomu neodporuje," uvedl mluvčí rady. Připravovaný zákon o elektronických komunikacích má striktně oddělit regulaci přenosu od regulace obsahu. O licencích pro provozovatele multiplexů bude rozhodovat ČTÚ a o výběru poskytovatelů programové náplně RRTV.

V současné době provozují experimentální digitální vysílání dvou multiplexů s pokrytím kolem 70 a 30 procent České radiokomunikace a Czech Digital Group. Pokud Telecom licenci získá, je podle Crhy připraven do tří měsíců spustit experimentální vysílání v lokalitách, v nichž má vybudovanou infrastrukturu. "Jedná se především o Prahu a Brno, výhledově také Ostravu," dodal. Telecom chce v budoucnu žádat i o licenci ke komerčnímu provozování vysílací sítě a zúčastnit se případného výběrového řízení. "Pokud uspějeme, jsme schopni do jednoho roku od spuštění ostrého provozu pokrýt většinu populace a do tří let celou ČR," uvedl Crha.

Český Telecom od května 2003 poskytuje na základě desetileté smlouvy z roku 2001 České televizi digitální přenos jejího signálu z místa pořízení k vysílačům prostřednictvím vlastní datové sítě na bázi technologie ATM a stejným způsobem zajišťuje propojení televizních studií v Praze, Brně a Ostravě. Dosud takto realizoval 263 přímých přenosů a 35 191 minut vysílacího času. Pro nejbližší období je naplánováno 36 přímých přenosů, především z mistrovství světa v hokeji.



Zdroj: ČIA