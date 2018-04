Telecom zprovoznil zaplavenou ústřednu

(ČTK) - Český Telecom již zprovoznil zaplavenou vedlejší telefonní ústřednu v Českých Budějovicích a uvedl do provozu všech 1762 telefonních linek. ČTK to dnes večer sdělil mluvčí firmy Vladan Crha. "Technici firmy museli ráno vypnout napájení ústředny, protože v objektu Telecomu bylo 15 centimetrů vody. Krizový tým situaci dále sleduje, aby mohl přijmout odpovídající opatření," uvedl Crha s tím, že škoda na ohrožené technologii by mohla dosáhnout až několika milionů korun. Problémy dnes zaznamenali i mobilní operátoři, kteří se museli potýkat s přetížením sítí a nutností použít záložní zdroje napájení vysílačů. Záplavy na jihu Čech způsobily několikadenní vytrvalé deště.