Telecom změní v únoru ceny, promítne do nich vyšší DPH

Český Telecom bude moci změnit ceny svých základních služeb zřejmě až v polovině února. Od ledna tak firma do tarifů pouze promítne zvýšení DPH z pěti na 22 procent, řekl v rozhovoru pro ČTK předseda ČTÚ David Stádník. Rozhodnutí, které Telecomu umožňuje od ledna zvýšit ceny s DPH o 16,2 procenta, vydal úřad v pondělí.

"Je to pouze překlenovací krok, protože Telecom má na zvýšení cen o DPH ze zákona nárok a mohli by nás soudně napadnout, že jsme mu to neumožnili," uvedl Stádník.

O podobě nových cen nyní ČTÚ s Telecomem jedná a měl by rozhodnout do poloviny ledna. Poté bude muset firma s 30denním předstihem informovat zákazníky. Cenová úroveň by měla vzrůst o pět až 13 procent včetně DPH, což znamená, že bez DPH ceny poklesnou. Změna cenové úrovně přitom nevypovídá nic o tom, jak se změní jednotlivé tarify. Právě o jejich podobě nyní Telecom vyjednává. Největší rozpory podle Stádníka přetrvávají u výše měsíčního paušálního poplatku, který v současnosti podle Telecomu nepokrývá vynaložené náklady.

O podobě nových cen nechtěl Stádník nic říci. Základ by měl tvořit tarifní program bez volných minut v rámci měsíčního paušálu, který by neznevýhodňoval zákazníky při přechodu ke konkurenci. Podle mluvčího Vladana Crhy Telecom nepočítá s tím, že by v příštím roce ceny bez zahrnutí DPH zvyšoval a některé položky naopak zlevní.

Přesnou hodnotu, o kolik bude Telecom moci zvýšit koncové ceny, úřad stanoví podle vývoje inflace. Údaj stanoví jen zvýšení celkové cenové hladiny, ale jednotlivé položky se mohou vyvíjet výrazně odlišně. Například v roce 2002 mohla firma zvýšit ceny o 3,7 procenta, měsíční paušál však vzrostl o 70 procent na 299 Kč.

V letošním roce Telecom ceny výrazněji neměnil. Pouze v květnu začal po vzoru mobilních operátorů nabízet čtyři nové tarify s volnými minutami.