Telecom zlevní hovory, aby zdražil paušály

Cenové programy pro domácnosti od 1. února 2002

Jak se již stalo tradicí, s novým rokem přijdou i nové ceny Českého Telecomu. Přes veškeré vysvětlování a marketingové průpovídky nelze přehlédnout to, že opět našemu největšímu operátorovi zaplatíme o něco víc než dosud. Přestože celkové zdražení dosáhne pouze regulátorem povolené hranice 3,7 procenta, v některých případech zákazníci zaplatí o téměř 71 procent více. Nic na tom nezmění ani pokles ceny hovorného o 5 či 10 haléřů ani větší množství volných minut.

Domácnosti si od 1. února 2002 budou moci vybrat z celkem pěti cenových programů, které jsou připraveny pro potřeby různých skupin zákazníků. K stávajícím programům Home Mini, Home Standard a Home Maxi přibudou od února i programy Home Maxi Plus a Home Internet. Struktura účtování telefonních hovorů ani používání časové tarifikace se pro zákazníky z řad domácností nezmění. Pokud si navíte rady, použijte pomůcku pro výpočet ideálního tarifu, kterou si stáhnete zde: Výpočet tarifu Home (sešit Excel).

Home Internet

Tento cenový program je určen pro ty zákazníky, kteří chtějí využívat internet za nejvýhodnější ceny. Součástí měsíčního paušálního poplatku ve výši 399 Kč je i volný kredit 13 hodin připojení k internetu mimo špičku.

Home Maxi Plus

Cenový program je určen pro často volající zákazníky, kteří chtějí využívat nejnižší ceny hovorů a připojení k internetu. Home Maxi Plus nabízí domácnostem nejlevnější místní, meziměstská a mezinárodní volání, hovory do mobilních sítí i připojení k internetu. Součástí měsíčního paušálu ve výši 799 Kč je i volný kredit v hodnotě 500 Kč použitelný pro všechny druhy telefonních hovorů a připojení k internetu. Zákazník tak získá až 714 minut místního volání nebo 500 minut meziměstských hovorů či 36 hodin připojení k internetu.

Home Maxi

Nová podoba cenového programu Home Maxi, který zákazníci Telecomu využívají již od dubna letošního roku, zahrnuje volný kredit 280 Kč jako součást měsíčního paušálu ve výši 499 Kč. Program je určen především pro hodně volající zákazníky, kterým nabízí levnější meziměstská a mezinárodní volání a volání do mobilních sítí. Volný kredit je možné využít na všechny druhy volání a připojení k internetu. Zákazník tak může využít až 400 minut místního volání nebo 280 minut meziměstského volání či 18 hodin připojení k internetu.

Home Standard

Program zahrnuje v rámci měsíčního paušálu 299 Kč také volný kredit ve výši 90 Kč, který mohou zákazníci využít pro místní a meziměstská volání a volání na informace o telefonních číslech 1180. To představuje například až 128 minut místního volání nebo 90 minut meziměstského hovoru.

Home Mini

Zákazníkům, kteří volají velmi málo a telefonní linku používají především k příjmu hovorů, nabízí Telecom od dubna 2001 cenový program Home Mini. Jeho nová podoba zahrnuje v měsíčním paušálu 190 Kč a volný kredit ve výši 90 Kč využitelný pro místní a meziměstská volání a volání na informace o telefonních číslech 1180. To představuje například až 64 minut místního hovoru.

PříTel

Další novinkou pro zákazníky z řad domácností je služba PříTel, kterou bude Český Telecom nabízet od 1. února 2002. Díky ní si budou moci klienti zvolit tři telefonní čísla v síti Telecomu (místní či meziměstská ), na která budou volat až o 15 % levněji.

Tarify Home:

Služba HOME MINI HOME STANDARD HOME MAXI HOME MAXI PLUS HOME INTERNET cena za používání samostatné stanice (měsíc) 190 Kč 299 Kč 499 Kč 799 Kč 399 Kč cena za používání podvojné stanice (měsíc) 110 Kč 249 Kč 449 Kč 749 Kč - volný kredit 90 Kč 90 Kč 280 Kč 500 Kč 13 hodin využití volného kreditu Místní a meziměstské, informace o tel. číslech 1180 Místní, meziměstské, mezinárodní, mobilní síť, Internet 2002, informace o telefonních číslech 1180 Internet 2002 mimo špičku PříTel (paušál měsíčně) 29 Kč 29 Kč 0 Kč 0 Kč 29 Kč HOVORNÉ (Kč/min) Místní volání v síti ČTc ve špičce 2,80 1,40 1,40 1,35 1,40 mimo špičku 1,40 0,70 0,70 0,70 0,70 Mezim.volání v síti ČTc ve špičce 7,30 3,65 3,30 3,00 3,65 mimo špičku 3,40 1,70 1,60 1,50 1,70 v noci 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Přítel (sleva na místní a meziměstské volání) sleva ve špičce 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % sleva mimo špičku 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Mobilní síť celý den 9,40 6,80 6,30 5,80 6,80 Internet 2002 ve špičce každá z prvních 10 minut 2,00 1,40 1,40 1,40 1,40 každá další minuta 1,15 0,80 0,80 0,75 0,75 Internet 2002 mimo šp. každá z prvních 10 minut 0,80 0,55 0,55 0,55 0,55 každá další minuta 0,35 0,25 0,25 0,23 0,23 Mezinárodní volání do sousedních zemí ve špičce (pevná síť) 16,00 8,00 7,00 6,70 8,00 mimo špičku (pevná síť) 13,80 6,90 6,90 6,60 6,90 Mezinárodní volání do USA, Kanady ve špičce (pevná síť) 18,20 9,10 8,10 7,80 9,10 mimo špičku (pevná síť) 16,00 8,00 8,00 7,60 8,00 Xcall do soused. zemí (pevná síť) 17:00 - 7:00, víkendy a sv. 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Xcall volání do USA, Kan 17:00 - 7:00, víkendy a sv. 11,20 5,60 5,60 5,60 5,60

Cenové programy pro malé a střední podniky od 1. února 2002

Telecom pro malé a střední podnikové zákazníky připravil od 1. února 2002 ke stávajícímu programu Business Standard tři nové cenové programy: Business Standard Plus, Business Maxi a Business Maxi Plus. Tyto programy se liší výší měsíčního paušálu, výší volného kreditu a cenami hovorného.

Společnostem, které dosahují velkého objemu provozu, bude Telecom nabízet sedm cenových programů: Business Basic, Business Bronze, Business Silver, Business Gold, Business Platinum Business Platinum Plus a Business Platinum Exclusive.

Business Maxi Plus

Program Business Maxi Plus nabízí zákazníkům nejlevnější ceny hovorů. Součástí měsíčního paušálního poplatku ve výši 1599 Kč je volný kredit v hodnotě 1100 Kč, který je využitelný pro všechny typy volání i připojení k internetu. S programem Business Maxi Plus tak klienti získají až 400 minut meziměstských hovorů ve špičce či 200 minut volání do sítí mobilních operátorů. S kreditem mohou také surfovat po internetu až 22 hodin ve špičce. Oproti loňskému roku dochází ke zlevnění meziměstských hovorů ve špičce o 21 % a volání do sítě mobilních operátorů o 19 %.

Business Maxi

Zákazníci, kteří si objednají program Business Maxi s pravidelným měsíčním poplatkem 999 Kč, získají volný kredit v hodnotě 580 Kč. Ten mohou využít pro všechny typy hovorů včetně připojení k internetu. Kredit zahrnuje až 200 minut meziměstského volání ve špičce, nebo 100 minut volání do sítí mobilních operátorů či 11 hodin připojení k internetu ve špičce. Program Business Maxi přináší ve srovnání s rokem 2001výraznější zlevnění hovorného. Cena za meziměstský hovor ve špičce je nižší o 17 %, za minutu spojení do sítě mobilního operátora pak zaplatí zákazník o 15 % méně.

Business Standard Plus

Tento program nabízí levnější volání pro téměř všechny typy hovorů ve srovnání s programem Business Standard. Oproti loňskému roku dochází ke zlevnění meziměstských volání ve špičce téměř o 14 % a hovorů do sítí mobilních operátorů o 12 %. V rámci měsíčního paušálu 699 Kč obdrží zákazníci volný kredit ve výši 350 Kč. Ten mohou využít pro všechny druhy volání a připojení k internetu. Zákazník tak získá až 255 minut místního nebo 116 minut meziměstského volání ve špičce.

Business standard

Tento cenový program využívají zákazníci už od dubna letošního roku a jeho nová podoba zahrnuje volný kredit v hodnotě 100 Kč v rámci měsíčního paušálu 399 Kč. Tento kredit je využitelný pro místní a meziměstská volání v síti Telecomu, což představuje například až 71 minut místního volání ve špičce. S programem Business Standard budou zákazníci volat ve srovnání s rokem 2001 levněji v místním, meziměstském, mezinárodním provozu i při volání do sítí mobilních operátorů. Podnikoví zákazníci, kteří si neobjednají nový volitelný cenový program, budou nadále využívat program Business Standard.

TeamTel

Pro podnikové zákazníky je připravena od 1. února 2002 nová služba TeamTel. Ta umožňuje na vybraná tři čísla v síti Českého Telecomu – místní nebo meziměstská - volat až o 15 % levněji.

Tarify Business:

Služba BUSINESS STANDARD BUSINESS STANDARD PLUS BUSINESS MAXI BUSINESS MAXI PLUS cena za používání stanice (měsíčně) 399 Kč 699 Kč 999 Kč 1599 Kč volný kredit (měsíčně) 100 Kč 350 Kč 580 Kč 1100 Kč využití volného kreditu Místní a meziměstské, informace o tel. číslech 1180 Místní, meziměstské, mezinárodní, mobilní síť, internet 2002, informace o telefonních číslech 1180 TeamTel 29 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč HOVORNÉ (Kč/min) Místní volání v síti ČTc ve špičce 1,40 1,37 1,35 1,33 mimo špičku 0,70 0,70 0,70 0,70 Mezim. volání v síti ČTc ve špičce 3,40 3,00 2,90 2,75 mimo špičku 1,70 1,60 1,55 1,50 v noci 1,00 1,00 1,00 1,00 TeamTel (sleva na místní a mezim. vol.) ve špičce 15 % 15 % 15 % 15 % mimo špičku 10 % 10 % 10 % 10 % Mobilní síť celý den 6,50 6,00 5,75 5,50 Internet 2002 ve špičce každá z prvních 10 minut 1,38 1,35 1,32 1,30 každá další minuta 0,79 0,77 0,75 0,73 Internet 2002 mimo špičku každá z prvních 10 minut 0,61 0,61 0,61 0,61 každá další minuta 0,28 0,28 0,28 0,28 Mezinárodní volání do sousedních zemí ve špičce (pevná síť) 7,00 6,60 6,10 5,76 mimo špičku (pevná síť) 6,90 6,40 6,00 5,76

Ceny euroISDN

Pro ISDN bude od 1. února 2002 k dispozici pět nových cenových programů – ISDN Basic, ISDN Standard, ISDN Standard Plus, ISDN Maxi a ISDN Maxi Plus. Tyto programy zahrnují v měsíčním paušálu ve výši od 599 Kč do 2399 Kč volný kredit v hodnotě od 100 Kč do 1650 Kč měsíčně, který je využitelný v závislosti na cenovém programu pro místní, meziměstská a mezinárodní volání, pro hovory do mobilních sítí a připojení k internetu podle tarifu internet 2002. Přehled cenových programů je uveden v příloze této tiskové zprávy. Další údaje o zpoplatňování služeb euroISDN budou k dispozici na webové stránce http://www.euroisdn.cz.

Tarify ISDN:

Služba ISDN BASIC ISDN STANDARD ISDN STANDARD PLUS ISDN MAXI ISDN MAXI PLUS cena za používání (měsíc) 599 Kč 699 Kč 1099 Kč 1599 Kč 2399 Kč Hovorový kredit (měsíc) 100 Kč 200 Kč 550 Kč 950 Kč 1650 Kč Uplatnění hovorového kreditu (typ volání) Místní a meziměstské, internet 2002, informace o tel. číslech 1180 Místní, meziměstské, mezinárodní, mobilní síť, internet 2002, informace o tel. číslech 1180 TeamTel 29 Kč/měsíc (*) 29 Kč/měsíc(*) 0 Kč/měsíc 0 Kč/měsíc 0 Kč/měsíc HOVORNÉ (Kč/min) Místní volání v síti ČTc ve špičce 1,40 1,40 1,37 1,35 1,33 mimo špičku 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 Meziměstské volání v síti ČTc ve špičce 3,65 3,40 3,00 2,90 2,75 mimo špičku 1,70 1,70 1,60 1,55 1,50 v noci 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TeamTel (sleva na místní a meziměstská volání) ve špičce 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % mimo špičku 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Mobilní síť celý den 6,80 6,50 6,00 5,75 5,50 Internet 2002 ve špičce každá z prvních 10 minut 1,40 1,38 1,35 1,32 1,30 každá další minuta 0,75 0,79 0,77 0,75 0,73 Internet 2002 mimo špičku každá z prvních 10 minut 0,55 0,61 0,61 0,61 0,61 každá další minuta 0,23 0,28 0,28 0,28 0,28 Mezinárodní volání do sousedních zemí ve špičce (pevná síť) 8,00 7,00 6,60 6,10 5,76 mimo špičku (pevná síť) 6,90 6,90 6,40 6,00 5,76

Cenové programy je nutné objednat nejpozději 10 dní před koncem zúčtovacího období, aby je mohl zákazník využívat od následujícího zúčtovacího období. První změna cenového programu, o kterou zákazník požádá do června 2002, bude provedena zdarma. Za každou další změnu je stanovena cena ve výši 52,50 Kč. Veškeré informace a formuláře k objednání cenových programů zákazníci Českého Telecomu obdrží jednak v prodejních místech, Telepointech, dále na internetové adrese http://www.telecom.cz a na bezplatné lince Telefonického centra služeb 0800 123456, která je určena domácnostem, nebo na čísle 0800 222222, které je zřízeno pro podnikové zákazníky.