Telecom získal úvěr na nákup Eurotelu

Český Telecom dnes podepsal se skupinou 15 bank smlouvu o úvěru 850 milionů eur (27 miliard Kč) na nákup 49 procent v mobilním operátoru Eurotel. Po zaplacení celkem 1,05 miliardy dolarů (kolem 28 miliard Kč) konsorciu Atlantic West se firma příští pátek stane 100procentním vlastníkem mobilního operátora. Vedle úvěru využije Telecom k nákupu i vlastní zdroje, uvedl při podpisu smlouvy finanční ředitel Juraj Šedivý.

Po ovládnutí Eurotelu chce Telecom s mobilním operátorem přijít se společnou nabídkou některých služeb. Zároveň chce uspořit náklady například v oblasti zákaznických center nebo společného nákupu zboží a služeb od dodavatelů. Obě firmy do konce roku 2005 sníží celkový počet zaměstnanců ze současných 13.400 na maximálně 9500 osob.

Jako hlavní aranžéry půjček si Telecom vybral ČSOB a KBC, Citibank, Bank Austria Creditanstalt, J.P. Morgan a italskou Sanpaolo. Na úvěru se bude mimo hlavní aranžéry podílet deset dalších bank.

Podle ekonomů je úvěr 850 milionů eur na nákup Eurotelu dosud největší půjčkou v postkomunistické střední Evropě. Investici do nákupu zbytku Eurotelu dokáže Telecom splatit během tří až pěti let. Podle analytika Wood&Company Jana Slabého by splácení úvěru nemělo ovlivnit rozvojové investice firmy. "Jednak Telecom již podstatnou část investic uskutečnil a také má velice silné provozní cash flow, ze kterého může financovat," vysvětlil.

Půjčka bude rozdělena do tří částí. Prvních 300 milionů eur firma získá ve formě krátkodobého překlenovacího úvěru se splatností 364 dní, dalších 300 milionů eur bude poskytnuto v podobě postupně spláceného pětiletého úvěru. Poslední část bude rovněž pětiletý revolvingový úvěr. Překlenovací a pětiletý revolvingový úvěr může firma nahradit emisí dluhopisů v eurech.

Eurotel je největší mobilní operátor na českém trhu s 4,02 milionu klientů na konci 3. čtvrtletí. V České republice je celkem asi devět milionů uživatelů mobilních telefonů.