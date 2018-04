Telecom žaluje ČTÚ kvůli miliardám

Český Telecom podal žalobu na Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Podrobnosti Telecom oficiálně nezveřejnil, nicméně podle našich informací se žaloba týká univerzální služby. Telecom kritizuje Český telekomunikační úřad za to, že Telecomu nezajistil zaplacení úhradu ztrát z provozování univerzální služby, které podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy dosahují miliard korun.

To ale předseda ČTÚ David Stádník odmítá. „Není to pravda. Příslušné částky byly rozepsány, všechno bylo zveřejněno, pokuty jsou uloženy,“ prohlásil David Stádník pro agenturu ČTK s tím, že nemá o žalobě oficiální informaci a proto ji nebude komentovat.

Univerzální služba by měla zajistit telefon každému v ČR

Univerzální služba je soubor telekomunikačních služeb, které je Český Telecom povinen poskytovat v definované kvalitě každému zájemci z řad občanů České republiky po celém území ČR. Tuto povinnost ukládá Telecomu Zákon o telekomunikacích a upravuje ji vyhláška Ministerstva dopravy. Do univerzální služby patří vedle základní hlasové služby i operátorské a informační služby, provozování telefonních automatů a slevy pro zdravotně postižené nebo odbojáře.

Český Telecom musí soubor služeb v rámci univerzální služby poskytovat a to za regulované ceny, které schvaluje Český telekomunikační úřad. ČTÚ spravuje fond univerzální služby, do kterého by měli přispívat všichni držitelé telekomunikační licence, provozující stejné služby, ale na komerčním základě. Z tohoto fondu se hradí ztráta, která Telecomu z provozu univerzální služby vzniká.

Umí ČTÚ počítat?

Český telekomunikační úřad zatím počítal ztrátu z provozu univerzální služby jen dvakrát – za rok 2001 a 2002. V obou případech šlo o velmi problémové výpočty. Proti platbám za rok 2001 se ohradila většina dotčených telekomunikačních operátorů. Nelíbila se jim výše plateb a také skutečnost, že někteří operátoři se platbám vyhnuli tím, že účetně přesunuly příjmy ze služeb poskytovaných Telecomem v rámci univerzální služby do jiných příjmových kategorií. Někteří operátoři proto svůj vyměřený díl vůbec nezaplatili a to i za ceny pokut od ČTÚ.

Při výpočtu ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2002 postupoval Český telekomunikační úřad po předchozí zkušenosti velmi tvrdě. Protože Telecom podle ČTÚ dodal některé podklady pozdě, do výpočtu je nezahrnul a Telecomu tak přiznal jen zlomek částky, ke které by se dopočítal, pokud by Telecom dodal podklady včas. I v takovém případě by se ale telekomunikační úřad zřejmě setkal s kritikou Telecomu (chce více) a jeho konkurentů (nehodlají platit nic).

Telecom zatím miliardy nechce. Zatím…

Český Telecom ve své žalobě napadá právě poslední rozhodování Českého telekomunikačního úřadu. Jde mu především o to, aby ČTÚ správně spočítal ztrátu Telecomu z poskytování univerzální služby a také tyto peníze získal od konkurentů Telecomu a tomu je převedl. To se totiž dosud nestalo. „Díky činnosti, či spíše nečinnosti ČTÚ, však provozováním univerzální služby vznikají společnosti ztráty v řádu miliard korun,“ prohlásil místopředseda představenstva Telecomu Juraj Šedivý.

Podle informací ČTK odhaduje Český Telecom roční ztrátu z poskytování univerzální služby na 7,5 miliardy korun. Konkurenční operátoři takovou výši ztráty odmítají, nicméně i tak podle nich dosahuje dvou miliard korun. Podle informací Mobil.cz nechce zatím Český Telecom vymáhat uhrazení ztráty po státních orgánech (pokud by k tomu došlo, žalovaný by asi byl ČTÚ). Do budoucna to ale podle našeho zdroje nelze vyloučit, i když v současnosti to není pravděpodobné. Český Telecom nyní chce, aby ČTÚ vůbec vydal potřebná rozhodnutí, která přiznají za rok 2002 Telecomu stejné platby jako za rok 2001 a vymůžou je od konkurenčních operátorů.

Má vůbec univerzální služba smysl?

Vedle diskusí na platbami Českému Telecomu zůstává v pozadí otázka, zda má vůbec v dnešní době univerzální služba smysl. Tento institut totiž vzniknul v době, kdy jedinou možností telefonní komunikace byly pevné sítě. Jejich výstavba v některých oblastech se vyplatí méně, jinde více. Proto vznikla univerzální služba, která občanům zaručovala, že většinou státní monopol (po plánované privatizaci dominantní operátor) natáhne k občanovi linku i tehdy, pokud se mu to nevyplatí. Ceny za univerzální službu byly vždy regulované a i když v některých místech byly regulované ceny výrazně vyšší než náklady, pár linek v nedostupných místech dostaly univerzální službu do ztráty.

Jenže nikdo ze státních úředníků se už nepozastavoval nad tím, že náklady na zřízení linky jsou vysoké, ale provozovateli se vrátí peníze třeba z příchozích hovorů. V každém případě tyto diskuse ztrácejí smysl, kdy mobilní operátoři pokrývají 99 % obyvatel a to i bez povinnosti nabízet univerzální službu. Komerčně se jim to totiž vyplatí. A jejich služby jsou srovnatelné s těmi poskytovanými Telecomem v rámci univerzální služby (hovory, tísňové hovory zdarma, operátorské služby). Telecom totiž stejně raději platí pokuty než buduje linky tam, kde to nemá ekonomický smysl.

Od roku 2005 má navíc vzniknout v poskytování univerzální služby konkurence. Někteří konkurenti Telecomu už nyní naznačují, že o to mají zájem. To jen naznačuje, že se ztrátami to nebude až tak žhavé. Při vhodné účetní argumentaci totiž ztráty z vybudování zaplatí konkurenti přispívající do fondu univerzální služby. A výnosy z provozu takových linek už se nikdo při výpočtu zabývat nebude. Tento a faktor dostupnosti mobilních služeb jen poukazují na fakt, že univerzální služba je přežitek.

Nicméně zákon univerzální službu předpokládá, proto bude zajímavé sledovat, jak tento oříšek Městský soud v Praze vyřeší. Pokud se totiž neomezí jen na zamítnutí žaloby (pokud připustíme, že drazí právníci Telecomu nepodali žalobu jen tak pro efekt, není to pravděpodobné) nebo doporučení ČTÚ, aby vydal nějaké rozhodnutí, může rozhodnutí silně ovlivnit celý telekomunikační trh a připravovaný zákon o elektronických komunikacích.