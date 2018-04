Telecom vysvětluje přípojné body

Server Lupa počátkem tohoto týdne zveřejnil článek týkající se údajné manipulace SPT Telecom s přípojnými body do internetové sítě službou Internet on Line. Podle tohoto článku by měl v zásadě SPT Telecom zneužívat svého monopolního postavení tím, že by zřizoval "virtuální přípojné body" do Internet on Line faktickým přesměrováním hovorů na existující přípojné body, jichž je nyní téměř 60. Vzhledem k tomu, že tento postu byl trochu nešťastně přirovnán k pokusům o zavedení jednotného telefonního čísla pro internetové připojení (ovšem také jednou firmou), začali jsme se o situaci zajímat. Dostali jsme toto vyjádření od pana Jurčy, PR manažera SPT Telecom o.z. služby profesionálních sítí. To zveřejňujeme v plném rozsahu.

Vysvětlující stanovisko, zaslané členům NIX dne 17. června 1998

"Počátkem tohoto týdne se objevil na serveru www.lupa.cz článek týkající se počtu přípojných bodů služby Internet OnLine společnosti SPT TELECOM a technického řešení těchto přípojných bodů. Vzhledem k tomu, že uvedený článek obsahuje několik chybných údajů a dalších nepřesností, dovolujeme si zaujmout k tomuto článku následující stanovisko a poskytnout upřesňující informace.

SPT TELECOM, a.s používá vzhledem k rozsáhlosti své páteřní sítě v jednotlivých přístupových lokalitách různá řešení odpovídající architektuře sítě i celkovému počtu uživatelů v těchto lokalitách. V současné době disponuje společnost SPT TELECOM ve svých přístupových místech několika základními přístupovými technologiemi. Typicky jsou využívány IP přístupové servery, v některých lokalitách se však používá i transparentního přístupu ke vzdáleným IP přístupovým serverům a to zejména přes datové uzly. V žádném případě tedy není pravdivé tvrzení, že SPT TELECOM disponuje pouze 16 fyzickými přístupovými body, a vzhledem k výše zmíněné architektuře sítě není ani možné odvozovat počet těchto fyzických bodů pouze od výpisů z příslušné domény nebo podřízených domén.

V souvislosti s postupným budováním přístupových bodů a tomu odpovídajícímu nárůstu zákazníků v jednotlivých lokalitách vychází použitá technologie či architektura zvoleného řešení vždy z konkrétní situace a to tak, aby byla zajištěna dostatečná kapacita přístupového bodu a tím i potřebná úroveň poskytované služby. Jako jedno z řešení se v počáteční fázi výstavby některých přístupových bodů používá i funkce přesměrování hovorů, jako jedné ze standardních a běžně poskytovaných doplňkových služeb digitálních ústředen. Tyto lokality jsou poté postupně vybavovány IP přístupovými servery nebo jinou přístupovou technologií. Jedná se tedy vždy o dočasné řešení a to i z důvodů celé řady ekonomických, technických, kapacitních či provozních omezení. Tato omezení však zároveň nemají žádný negativní dopad na úroveň poskytované služby či naše uživatele.

Bez ohledu na časovou omezenost námi zvoleného řešení je potřeba uvést, že doplňková služba přesměrování hovorů je standardně poskytována koncovým zákazníkům a je k dispozici i všem ostatním poskytovatelům služeb Internet, kteří o tuto službu požádají. Informace o poskytované službě a příslušných poplatcích jsou uvedeny v informačních materiálech a příslušných cenících. Není proto pravdivý údaj, že ostatní poskytovatelé služeb Internet v České republice nemají možnost této služby využít. Současně si dovolujeme zdůraznit, že se jedná o principiálně zcela jinou záležitost, než ve článku zmiňované jednotné telefonní číslo.

Pevně věřím, že námi poskytnuté stanovisko objasní v dostatečné míře nejasnosti obsažené ve výše zmíněném článku a že současně uvede na pravou míru i některé v tomto článku obsažené nepřesnosti."

S přátelským pozdravem

Josef Jurča

PR manažer SPT TELECOM, a.s. služby profesionálních sítí, o.z.