Telecom výší dividendy překvapil trh, ohlasy jsou pozitivní

Oznámení Českého Telecomu o návrhu na výplatu dividendy z nerozděleného zisku ve výši 17 korun na akcii bylo pro část analytiků překvapením. Predikce trhu o výši dividendy se velice různily, někteří analytici se domnívali, že jasno o dividendě nemá ani vedení firmy. Cena akcií Telecomu může podle některých odhadů do 9. července, kdy je rozhodný den pro výplatu dividendy, stoupnout z nynějších 320 korun na 340 korun.

"Akcie Telecomu jsou dlouhodobě podhodnocené, jejich kurz je však do jisté míry dán negativním sentimentem na trhu," uvedl Bob Pavlica ze společnosti BH Securities. Podle jeho názoru by se cena akcií mohla před 9. červencem vyšplhat až na 340korunovou hranici. Také podle analytičky České spořitelny Emilie Zamperi jsou akcie Telecomu na nízké úrovni. "Pokud bude nálada na zahraničních trzích pozitivní, mohl by se Telecom podívat vysoko nad současnou cenu," řekla ČIA Zamperi.

V posledních týdnech se odhady analytiků o výši navržené dividendy pohybovaly v intervalu 0 až 20 korun. Většina z odborníků přitom spekulovala o 11 až 13 korunách. Výše dividendy podle jejich názoru souvisí s nedostatkem peněz ve státní pokladně, budoucí investice Telecomu by však ani odlivem 5,5 miliardy korun neměly být ohroženy. Telecom stále generuje dostatečné cash flow, v následujících letech se čekají také mnohamiliardové příjmy z prodeje nemovitostí.

Podle Dana Karpíška z Komerční banky má Telecom stále prostor pro další výplaty zisků v budoucích letech. "Telecom má možnost vyplatit osm miliard korun od Eurotelu, záležet však bude na výsledcích celé skupiny," uvedl Karpíšek. Otázkou zůstává, zda se Telecomu podaří stabilizovat trh pevných linek, aby byl schopný generovat zisk jak na investice, tak na vlastní jmění. Proto se analytici shodují, že výrazný vliv na jeho výsledky bude mít právě Eurotel.