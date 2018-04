Telecom vyplatil státu dividendy

Firma dnes vyplácela dividendu 17 korun na akcii před zdaněním, tedy celkem 5,48 miliardy korun. O výplatě rozhodli akcionáři na červnové valné hromadě. Fond národního majetku, který stále ještě drží v Telecomu 51procentní podíl, by peníze měl obdržet převodem z Komerční banky. Peníze z dividend podle mluvčí Petry Krainové poputují do centrálního rozpočtu a odtud budou bez přímé návaznosti rozděleny především do fondu dopravy a na ekologické projekty.

Prostředky na výplatu dividend firma částečně získala od dceřiného Eurotelu, od kterého si na podzim nechala vyplatit podíl na zisku čtyři miliardy korun. Stejnou částku od Eurotelu Telecom získal již na jaře.

Telecom loni vyplatil na dividendách 18 miliard korun, tedy 57,5 Kč před zdaněním na akcií. Před tím firma vyplácela podíly na zisku pouze v roce 2001 a to 7,50 Kč na akcii.