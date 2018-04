Telecom vyplatil dividendy a České radiokomunikace vykupují akcie

PRAHA - České radiokomunikace chtějí nabídnout minoritním akcionářům, kteří drží zhruba 5,7 procenta akcií firmy, odkoupení jejich cenných papírů po 440 korunách za kus. Firma podle svého sdělení již požádala o souhlas Komisi pro cenné papíry. Nabídka akcionářům, kteří minulý týden na valné hromadě nehlasovali pro vyřazení akcií z obchodování na burze, bude trvat přibližně čtyři týdny.

Konečné podmínky nabídky, včetně ceny a způsobu vypořádání, budou podrobně specifikovány, až je schválí komise, uvedla firma ve zprávách pro investory. Podle rozhodnutí akcionářů nebudou Čra vykoupené akcie držet déle než 18 měsíců.

Většinový akcionář Bivideon, který ovládá 94,2 procenta akcií, prosadil na valné hromadě stažení cenných papírů firmy z kapitálových trhů. Vedení Čra proto tento týden vypovědělo

Bank of New York smlouvu k depozitním poukázkám GDR,

které se obchodovaly na londýnské burze. Jejich podíl tvořil zhruba půl procenta základního kapitálu firmy. Smlouva skončí 17. ledna 2005. Na začátku příštího roku by se rovněž měly zaknihované akcie změnit na listinné.

Podle analytika Atlantik FT Jana Schiessera komise zřejmě návrh odkupu schválí, protože od předchozího zářijového výkupu za stejnou cenu se zásadně nezměnila hodnota firmy. Cílem Deutsche Bank, která Bivideon ovládá, je podle analytika spojení Čra s Bivideonem.

PRAHA - Český Telecom odeslal na účet státního Fondu národního majetku dividendy v celkové výši téměř 2,8 miliardy korun. Firma dnes vyplácela dividendu 17 korun na akcii před zdaněním, tedy celkem 5,48 miliardy korun. O výplatě rozhodli akcionáři na červnové valné hromadě.

Fond národního majetku, který v Telecomu drží 51procentní podíl, by peníze měl obdržet převodem z Komerční banky. Peníze z dividend podle mluvčí Petry Krainové poputují do centrálního rozpočtu a odtud budou bez přímé návaznosti rozděleny především do fondu dopravy a na ekologické projekty.

Prostředky na výplatu dividend firma částečně získala od dceřiného Eurotelu, od kterého si na podzim nechala vyplatit podíl na zisku čtyři miliardy korun. Stejnou částku od Eurotelu Telecom získal již na jaře.

Telecom loni vyplatil na dividendách 18 miliard korun, tedy 57,5 Kč před zdaněním na akcií. Před tím firma vyplácela podíly na zisku pouze v roce 2001 a to 7,50 Kč na akcii.



CHICAGO - Druhý největší výrobce mobilních

telefonů na světě, americká společnost Motorola, vytvořil ve

třetím čtvrtletí čistý zisk 479 milionů dolarů (asi 12,2 miliardy

Kč). Proti stejnému období loni je to růst zhruba o 313 procent,tedy více než na čtyřnásobek.

Motorola vytvořila na jednu akcii zisk 20 centů proti zisku

pět centů ve třetím čtvrtletí loni. Tržby se zvýšily o 26 procent

na 8,62 miliardy dolarů, což příliš neuspokojilo analytiky, kteří

v průměru čekali vzestup na 8,67 miliardy USD. Kvůli tomu se kurz akcií Motoroly snížil.

Prodej telefonních přístrojů vzrostl o 15 procent, především

díky tomu, že Motorola uvedla na trh více telefonů pro náročnější spotřebitele. Podnik tak reagoval na kroky konkurence, hlavně na kroky finské společnosti Nokia, která ve snaze udržet si podíl na

trhu začala snižovat ceny.

Na Motorolu útočí také asijská konkurence, hlavně společnost Samsung LG z Jižní Koreje, která se ve výrobě mobilních telefonů propracovala na třetí příčku. Samsung v poslední době vrhl na trh levnější přístroje, které ale vybavil funkcemi běžnými pro dražší

typy telefonů.