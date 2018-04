Telecom vydělal šest miliard. Jeho matku ale vyšetřují v Bruselu

Evropská komise viní Telefóniku, která je majitelem Českého Telecomu, ze zneužívání dominantního postavení na trhu širokopásmových služeb, který patří k nejrychleji rostoucím. Komise uvedla, že Telefónica ve Španělsku z trhu vytlačuje konkurenci.

Postup komise ještě neznamená, že Telefónica bude shledána vinnou z porušování pravidel hospodářské soutěže. Znamená to však, že komise má již dost důkazů k tomu, aby zahájila řízení.

Telefónica je ve Španělsku jediným mobilním operátorem, který má celostátní pokrytí. Firma má nyní dva měsíce na to, aby se k obvinění vyjádřila a případně jej rozptýlila. Komise bude zřejmě dokazovat, že Telefónica narušuje hospodářskou soutěž stanovením příliš vysokých velkoobchodních cen pro konkurenční operátory. Ti pak často musí odejít z trhu.

Ve Španělsku nefunguje konkurence

Komise zjistila, že ceny širokopásmových služeb, které platí spotřebitelé ve Španělsku, jsou vysoko nad průměrem Evropské unie.

Důvod je podle komise částečně právě v tom, že nedostatečně funguje konkurence. Španělsko navíc zaostává za dalšími zeměmi i ve výstavbě alternativní infrastruktury, takže Telefónica si může svou pozici ještě více upevnit.

Takzvaný "margin squeeze", ze kterého komise Telefóniku obviňuje, vypadá v praxi tak, že konkurenti nemohou používat síť dominantního operátora, dokud nepřistoupí na jeho podmínky. Dominantní operátor ale stanoví velkoobchodní ceny tak, že jsou téměř shodné s cenami maloobchodními, které konkurenční operátoři účtují svým klientům.

Telefónica nechává novým konkurentům, kteří potřebují přístup k její síti, nedostatečnou marži. Ti pak nemohou uspět v boji o koncového uživatele, píše se ve sdělení komise.

Pokuta je na spadnutí

Pokud by komise s obviněním uspěla, mohla by se firma dočkat vysoké pokuty. V pravomoci komise je hříšníkovi vyměřit pokutu až do deseti procent jeho obratu na všech trzích ve světě. To by v případě Telefóniky mohlo být až 3,5 miliardy eur, tedy přibližně sto miliard korun. V praxi ale komise vyměřuje mnohem nižší pokuty, většinou v řádu desítek až stovek miliónů eur.

Pokutám za zneužívání výsadního postavení na trhu se neubránil ani Český Telecom. Výše pokut přesáhla i dvě stě milionů korun. - více zde...

Loňský rok se ale firmě vydařil. Příjmy Českého Telecomu a Eurotelu dohromady vzrostly o devět procent. I když si firma ve srovnání s loňským rokem polepšila, ekonomové očekávali ještě lepší výsledek - 6,4 miliardy.

"Jsme rádi, že můžeme ohlásit pozitivní trendy ve výkonnosti skupiny Český Telecom za rok 2005, a to v segmentu pevných linek i v mobilním segmentu," uvedl ale k výsledkům šéf společnosti Jaime Smith. - více zde...