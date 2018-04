Telecom vrací úder: volání z mobilů levnější až o 50 procent!

Společnost SPT Telecom v poslední době stupňující se aktivita našich obou mobilních operátorů obírá o část až doposud jistých příjmů. Příznivci operátora pevných linek ale nemusí házet zbraň do žita - bitva zdaleka není dobojována a ceny telefonování padají. Tentokráte se o jejich pád zapříčinil SPT Telecom, díky jehož nové službě lze při volání z mobilního telefonu v síti EuroTel nebo Paegas ušetřit až polovinu hovorného. Jak je to možné?

SPT Telecom nedávno představil svoji vlastní předplacenou kartu CzechMATE, určenou především pro turisty a návštěvy ze zahraničí. Tato karta funguje podobně, jako předplacené karty operátorů - zaplatíte za ni v hotovosti 500, 750 nebo 1000 Kč a můžete si díky ní zavolat z libovolného telefonu na libovolné číslo - poplatek za hovor se odečítá z kreditu.

Jak to prakticky funguje? Vytočíte číslo Zelené linky 0800 a zadáte kód vaší karty. Díky tomu se systém dozví, z čího účtu má částku odečítat. Poté již můžete vytočit libovolné číslo v zahraničí i v domácí síti a hovořit. Po skončení hovoru se dozvíte zůstatek na kartě.

Telefonování v rámci ČR stojí 6 Kč za minutu v silném provozu (7-19h) a 3 Kč za minutu v provozu slabém (19-7h). Tarif je stejný i při volání do libovolné mobilní sítě, volat lze i do zahraničí za relativně vyšší sazby.

Zajímavé na systému je, že jej lze používat i z mobilního telefonu - v telefonu máte stále svoji SIM kartu, poté zavoláte zdarma číslo Zelené linky (zdarma i z mobilu EuroTelu a Paegasu) a navolíte kód a volané číslo. Od této doby jste tarifikování za šest respektive tři koruny za minutu hovoru kamkoliv v ČR.

Výhoda je zřejmá: pokud voláte z Twistu do pevné telefonní sítě, šetříte více než polovinu hovorného ve špičce a rovněž mimo špičku. Podobně šetříte u tarifu Ekonom při volání do pevné sítě nebo na EuroTel, kdy je úspora čtyřkorunová. Obdobně Aktiv a ani u dalších tarifů nemusí jít o nezajímavé úspory.

Podobně u EuroTelu - v případě tarifů Start totiž nepomáhá ani rozšíření Týden či Víkend a ve špičce platíte volání do Paegasu a JTS 9,40 Kč - s použitím CzechMATE šetříte zajímavé 3,40 Kč. Podobně je tomu u volání z tarifu Start a Start+Víkend do sítě EuroTelu, opět šetříte 3,40 Kč. Při volání mimo špičku a mimo víkendy je úspora korunová. Obdobně je na tom předplacená karta Go a uspořit se dá i u dalších tarifů.

Na tiskové konferenci EuroTelu jsme se dotázali zástupců společnosti, zda jim tato aktivita SPT Telecom nevadí - podle ředitele marketingu pana Stewa Langkampa je vše v pořádku, takže lacinému volání je zřejmě posvěceno.

Inu, není to nejpohodlnější, ale především u majitelů Twist a Go karet volajících často do pevné telefonní sítě jde o velmi zajímavou alternativu se značnými finančními úsporami. Stejně tak u nejlacinějších tarifů obou operátorů.

Na druhou stranu je jen otázkou, zda nejde o omyl v propočtech SPT Telecom a tedy jak dlouho tato možnost bude existovat. Nicméně pro mnohé z nás to může být výzva: i SPT Telecom nám pomáhá šetřit.