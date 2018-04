Telecom už plní program své internetové televize

V době zahájení komerčního vysílání IPTV, se kterým se počítá na konci června, bude nabídku tvořit zhruba 30 kanálů.



Konečná nabídka by měla být minimálně stejně široká jako nabídka tuzemských provozovatelů kabelových televizí. Uživatelé by za příjem vysílání IPTV měli platit paušální sazbu. Tu však zatím Telecom nezveřejnil. Další prémiové kanály a doplňkové služby si spotřebitelé budou muset připlatit. Telecom časem plánuje spolupráci se svým mobilním operátorem Eurotel, jež by mohla umožnit přijímat části vysílání na mobilních telefonech.

Porovnejte si ceny na internetu v mobilu

Server SrovnaniCen začal nabízet vyhledávání a srovnávání cen zboží v internetových obchodech přímo na displeji mobilního telefonu. Služba, která využívá technologii wap, nyní porovnává dva miliony položek v šesti stech obchodech, uvedl provozovatel serveru Jiří Semecký. Podobnou službu již v tuzemsku zřejmě nikdo nenabízí. V zahraničí mobilní srovnání cen poskytuje například německý Guenstiger nebo americký Froogle.



Jak mohou lidé službu využít? Stačí mít novější telefon s podporou wap2 a kdekoliv, například v kamenném obchodě, mohou porovnávat cenu s dalšími nabídkami na internetu. Pro Čechy je samozřejmě výhodnou, že služba je bezplatná a provozovatelé ji hradí z reklamy na serveru. Od loňského srpna, kdy začala firma v Česku působit, využije denně jejích služeb přes tisíc uživatelů.

Telecom může propouštět

Český Telecom má dost prostoru k tomu, aby mohl propustit ještě další zaměstnance. Myslí si to generální ředitel firmy Jaime Smith. Podle Smithe však bude tempo dalšího snižování zaměstnanců mírnější než v minulosti. Telecom loni propustil 14 procent zaměstnanců a snížil tak jejich počet na 7524 lidí. Ještě v roce 2002 podnik zaměstnával téměř 14 tisíc lidí.



Již od nástupu Gabriela Berdára na pozici šéfa dominantního telekomunikačního operátora začali z Telecomu mizet lidé. Berdár firmu výrazně zeštíhlel a poměrně zvýšil i efektivitu. I z toho mohou Španělé vycházet, startovní pozici měli dobrou.. V současné době například provozní efektivita měřená počtem linek na pracovníka loni stoupla o 8,5 procenta na 415 linek, což firmu řadí k evropské špičce.

Mobilní Orange spustí volání z pevné

V Británii budou moci zákazníci volat z pevných linek i pomocí mobilního operátora Orange. Nová služba bude zaměřena na současné i nové klienty firmy a je součástí strategie, v rámci které se Orange hodlá stát všestranným poskytovatelem komunikačních služeb. Orange tvrdí, že jeho služba bude o dvacet procent levnější než stejná služba bývalého domácího monopolu BT.



Orange chce využít výhody sloučení mobilního volání a pevných linek a tím snížit celkové výdaje pro zákazníky. Navíc chce firma pro svoji službu používat síť firmy Cable&Wireless, která je konkurentem BT. Orange také nabídne slevy pro volání mezi pevnými a mobilními linkami Orange a levnější volání na dalších deset čísel určených klientem.

V Číně je více než 400 milionů mobilů

Počet lidí, kteří v Číně používají mobilní telefon, překonal hranici 400 milionů. Čína je už delší dobu největším trhem mobilní komunikace na světě a prvenství si zatím nadále upevňuje. V kontinentální Číně se počet uživatelů mobilních telefonů jen v lednu zvýšil o 5,4 milionu a dosáhl 398 milionů lidí. Pokud se vezme v úvahu další zvýšení počtu uživatelů od začátku února, je už teď v Číně alespoň 400 milionů lidí, kteří užívají mobilní telefon.



Čína se přiřadila k nejrychleji rostoucím trhům co se mobilních telefonů týká. První mobilní síť přitom v Číně vznikla v roce 1987, trvalo však deset let, než se počet uživatelů mobilních telefonů zvýšil na deset milionů. V roce 2003 počet mobilních telefonů vůbec poprvé překonal počet pevných linek. Číňané také patří k nejakčnějším uživatelům mobilů. Například během ledna odeslali 33,8 milionu textových zpráv, což je meziroční nárůst o 65,7 procenta.

Unie nezmírní pravidla v telekomunikacích

Evropská komise odmítla požadavek bývalých telekomunikačních monopolů, aby zmírnila pravidla investic do infrastruktury. Bývalé státní podniky tvrdí, že se podle nejnovějších údajů růst v tomto odvětví zpomaluje a jejich pozice by se tím mohla zhoršit. Telekomunikační operátoři uvedli, že se jim investice do nových sítí už tolik nevyplácejí, protože pravidla Evropské unie jim nařizují tyto sítě zpřístupnit konkurenci. Poplatky, které za tento přístup mohou vybírat, už ale situaci příliš nezmění, tvrdí firmy.



Komise konečně zřejmě dostala rozum. Dala už dokonce najevo, že nebude k operátorům příliš vstřícná. Chce navíc zjistit, zda jsou požadavky bývalých státních monopolů oprávněné. „Celá ta diskuse nemá pevný ekonomický, technologický ani politický základ,“ uvedla komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová.

Nejlepší mobilní aplikace? TrafficNFO

Nejlepší aplikací pro mobilní telefony za loňský rok je dopravní informační systém trafficNFO od společnosti Alarex. Rozhodla o tom odborná porota v rámci čtvrtého ročníku soutěže Creative Mobile Award 2005, kterou pořádá podnikatelská síť Tuesday Business Network. Na druhém místě skončila společnost Sunnysoft s aplikací pro mobilní průzkumy veřejného mínění mResearch a třetí pozice patří produktu Mobile iKup, kterou vytvořil Pavel Horňák.



Pro účastníky silničního provozu má vítězná aplikace několik výhod. Dodává jim na mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení informace o situaci v dopravě, a to s minimálním zpožděním. Výhodu má však zařízení i pro ostatní účastníky silniční dopravy. Řidič totiž nemusí s mobilním telefonem manipulovat a odpoutávat tak svou pozornost od řízení. A neohrožuje tak ostatní. - vice zde...

Komise šetří majitele Telecomu

Evropská komise oficiálně zahájila vyšetřování španělské telekomunikační skupiny Telefónica, která je majitelem Českého Telecomu. Viní ji ze zneužívání dominantního postavení na trhu širokopásmových služeb, který patří k nejrychleji rostoucím. Komise uvedla, že Telefónica ve Španělsku z trhu vytlačuje konkurenci. Telefónica je ve Španělsku jediným mobilním operátorem, který má celostátní pokrytí. Firma má nyní dva měsíce na to, aby se k obvinění vyjádřila a případně je rozptýlila.



Co přesně komisi vadí? Hodlá prokázat, že Telefónica narušuje hospodářskou soutěž stanovením příliš vysokých velkoobchodních cen pro konkurenční operátory. Ti pak často musejí odejít z trhu. Když se obvinění prokáže, je v pravomoci komise hříšníkovi vyměřit sankci až do deseti procent jeho obratu na všech trzích ve světě. To by v případě Telefóniky mohlo být až 3,5 miliardy eur (zhruba 100 miliard korun). Jenže praxe se od reality liší. Komise vyměřuje mnohem nižší pokuty, většinou v řádu desítek až stovek milionů eur. A pro Telefóniku tak nebude zřejmě problém pokutu zaplatit a dál vesele vytlačovat konkurenci a využívat své dominantní postavení. - více zde...

Osm TV kanálů pro Telecom