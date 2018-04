Telecom už je Španělů, Berdár možná z kola ven

Druhá nejvýnosnější privatizace v historii Česka skončila. Španělská Telefónica doplatila zbytek z necelých 83 miliard korun kupní ceny a tento týden bude na valné hromadě Telecomu již vystupovat jako majitel společnosti. Právě po valné hromadě se očekávají první personální změny ve vedení firmy. Podle dvou nezávislých zdrojů ČTK Telefónica už nepočítá na postu generálního ředitele s Gabrielem Berdárem. Popudlivý Slovák označovaný za Grossova muže se zřejmě Španělům na postu ředitele u tak významné a drahé akvizice nelíbí. A není divu. Berdár si na pozici nadělal spoustu nepřátel, o jeho manažerských metodách kolují legendy. A jeho, i když přímo neprokázané spojenectví s bývalým premiérem, není pro Španěly žádné plus. Na jejich podnikání bude v Česku nahlíženo ostřížím zrakem a nemohou si na vedoucím postu dovolit nechat někoho, o kom nejsou 100procentně přesvědčeni. I proto se ředitelem Telecom zřejmě stane někdo zvenku, hovoří se o zahraničím manažerovi. Jména však prozatím zůstávají v klobouku.. a kdo je vytáhne, přinese možná největší překvapení léta.

Počasí v mobilu



První televizní stanici lze v Česku sledovat přes mobilní telefon. Jedná se o satelitní a kabelovou stanici o počasí MeteoTV. Vysílání lze sledovat on-line na některých mobilních telefonech (s OS Symbian/Series 60) přes GPRS, nutností je nainstalovaný potřebný software v přístrojích. P o čet lidí, kteří mají možnost sledovat stanici přes telefon se podle odhadů pohybuje v tisících. Lidé nyní mají možnost na svých mobilech sledovat moderované zprávy o počasí, snímky z družic, analýzy a výhledy na několik dní dopředu i záběry z webových kamer po celé ČR a Evropě.

Nezačalo pršet, zatímco jedu metrem? I to se může člověk dozvědět, když na svém mobilu „naladí“ satelitní a kabelovou stanici o počasí MeteoTV. Televizím přes mobil se daří v Asii, zatímco v Evropě je zatím stále na počátku a mnohde pouze ve zkušební fázi. Jak se jim může dařit v Česku? Rychlost a kapacita GPRS sítě umožňuje podle mluvčí Eurotelu Diany Dobálové takové vysílání pouze v poměrně nízké kvalitě. A to je právě kámen úrazu. Kvalita první české televizní stanice v mobilu není příliš vysoká. Nemůže za to ale jen rychlost přenosu dat, spíš je na vině špatná příprava provozovatele. Technických problémů je více, podrobně jsme je popsali v tomto článku

Napster dodá hity do mobilů



Oblíbené hity z katalogu americké společnosti Napster si budou moci uživatelé mobilních telefonů kdykoliv stáhnout do svých mobilních telefonů. Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson spojil síly právě s Napster, s jejíž pomocí bude dodávat multimediální obsah do mobilů. Firmy uvedly, že galerii písní, kterou disponuje Napster, licenčně zpřístupní provozovatelům bezdrátových sítí. Provozovatelé mobilních služeb se obávají, že si lidé zvyknou na stahování hudby z internetu místo toho, aby využívali služeb operátorů a stahovali si skladby do mobilu. Napster s Ericssonem však tvrdí, že jejich model počítá s účastí operátorů, a to i z hlediska rozdělování zisků. Nová služba, kterou společně nabídne Ericsson a Napster, se v Evropě objeví do roka. Nejdříve ji nabídnou operátoři v Evropě, Asii, Latinské a Severní Americe. Uživatelé mobilních telefonů si budou moci skladby stahovat buď za použití počítače, nebo přímo z mobilní sítě svého operátora.

Snaha konkurovat a vyhrát boj o nadvládu na rozvíjejícím se trhu mobilní hudby dotlačila výrobce mobilů ke spolupráce s Napster, který patří k průkopníkům on-line sdílení hudebních souborů. Zatím na trhu ale kraluje Apple se službou iTunes, ale po příležitosti se poohlíží také Yahoo! i další firmy. Kdo u zákazníků vyhraje a ukousne si z tržního a ziskového koláče ten největší díl ukáže ale až budoucnost. Apple má každopádně náskok a bude se snažit urvat další podíl.

S mobilem do letadla? Možná do Boeingu



Používat mobilní telefony na palubách letadel možná v příštím roce umožní služby, které plánuje prodávat společnost Boeing. Ta očekává, že ihned po vyřešení zákonných a společenských otázek bude tuto službu moci zavádět. Do jisté míry jsou už vyřešeny technologie. Americký úřad pro letectví nyní přehodnocuje zákaz používání mobilních telefonů a jiného bezdrátového zařízení v letadlech. Podle dubnového průzkumu Národní ligy spotřebitelů a odborů leteckého personálu jsou však američtí cestující převážně proti zrušení zákazu.

Cestujícím na palubách se po útocích z 11.září 2001 není co divit, že se mobilních telefonů na palubách letadel obávají. Podle zástupců Boeingu by ale mohlo být dosaženo kompromisního řešení - buď může být stanoveno určité tiché období letu, nebo mohou být určeny tiché zóny. Možná brzy si tak lidé v letadle opět budou moci zavolat ze svého mobilu, což by jistě přivítali i mobilní operátoři, kteří si na výpadky příjmů také mohou „zoufat“. Každá minuta co nejsou klienti na příjmu a nevyužívají jejich služeb, je stojí peníze. Otázkou ale je cena hovorného, rozhodně musí být levnější, než je tomu v současné době přes satelitní telefony, které jsou v některých letadlech nainstalované.

Jeden přístroj na pevnou i mobilní síť

Britská společnost BT Group představila novou kombinovanou telefonní službu, která zákazníkům umožní přepínat na jednom přístroji mezi pevnou a mobilní sítí. F irma se tak snaží čelit odlivu hovorů od pevných linek k mobilním sítím. Nová služba BT Fusion se zaměří na zákazníky, kteří chtějí být při pobytu doma či v kanceláři připojeni k pevné síti a při odchodu se automaticky přepojit na mobilní síť. P rovoz služby BT Fusion chce společnost zahájit nejprve se 400 spotřebiteli a v září provést její širší zavedení. Služba

bude využívat telefony americké společnosti Motorola.