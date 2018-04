Telecom umožňuje volání do USA zdarma

ČESKÝ TELECOM, od čtvrtka 13. 9. do pátku 14. 9. poskytuje telefonní hovory do Spojených států amerických zdarma. Bezplatná budou všechna volání uskutečněná přes předvolbu 052 (služba Xcall) od čtvrtka 13. září, 17:00 hodin do pátku 14. září, 7:00 hodin a dále hovory přes službu Xcall od pátku 14. září 17:00 až do páteční půlnoci. ČESKÝ TELECOM také zpětně nebude zpoplatňovat všechna volání, která se prostřednictvím služby Xcall doposud uskutečnila od úterý 11. září až do dnešního dne.