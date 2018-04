Telecom spustí pilotní projekt bizarní verze internetu za paušál

Český Telecom rozesílá některým svým zákazníkům poštou nabídku na účast v testování technologie AO/DI - Always On / Dynamic ISDN (trvalé dynamické připojení ke službám ISDN). O technologii AO/DI jsme již psali, měla by nabídnout uživatelům ISDN internetový paušál na připojení rychlostí pouhých 9,6 kb/s na kanálu D původně určeném pro přenos signalizace. Pokud se data přenášejí rychleji, začne se využívat i jeden či oba kanály B, které se za normálních okolností používají k přenosu hovorů, faxů nebo dat. Data po kanálech B tečou rychlostí 64 kb/s, jejich provoz je však zpoplatněn běžnou minutovou tarifikací.

Český Telecom do ISDN masivně investoval, tyto investice však zřejmě nevedly k žádanému efektu. Nabídkou AO/DI tak Telecom hodlá zabít víc much jednou ranou: Mohlo by se mu podařit získat více zákazníků pro ISDN, zpoplatňovat každou minutu provozu na kanálech B (přípojka ISDN BRI nabízí na jedné telefonní lince zároveň dva kanály B a jeden kanál D), ISDN dosahuje na rozdíl od ADSL nesrovnatelně větší pokrytí. Telecom hodlá AO/DI přeprodávat stejně jako ADSL. "V komerčním provozu již bude možný výběr z více poskytovatelů internetu (dle aktuálních smluv uzavřených mezi poskytovateli a Českým Telecomem)," dodává Telecom ke způsobu prodeje. Minimálně jeden z největších českých poskytovatelů připojení do internetu by měl o poskytování internetu prostřednictvím AO/DI zájem, nebyl však dosud Telecomem kontaktován.

Bude AO/DI použitelné?

Telecom uvádí, že pro využívání AO/DI je nutné používat zařízení AVM V.24/USB, FRITZ!X PC či FRITZ!X USB a na počítači specializovaný driver AO/DI / klient AO/DI (bude poskytnut Českým Telecomem). O softwaru nejsou k dispozici žádné další informace, nepodařilo se nám zjistit ani operační systémy a platformy počítačů, pod kterými by měl běžet, přestože jsme kontaktovali zelenou linku Telecomu uvedenou ve zmíněném dopise, zelenou linku IOL i tiskového mluvčího Telecomu. Software je nutný přinejmenším k nastavení parametrů AO/DI určujících, za jakých podmínek se kromě kanálu D využívaného v rámci paušálu budou používat i kanály, u kterých musí uživatel zaplatit každou minutu připojení. Při nesprávném nastavení software, nebo pokud by software neinformoval o aktivaci kanálu B, hrozí vytunelování telefonního účtu. Šlo by o podobný princip jako při použití dialerů přesměrovávajících vytáčené připojení na linku s dražším tarifem, se kterými mají špatné zkušenosti zejména návštěvníci některých erotických stránek.

Český Telecom navíc hodlá software šířit e-mailem, což rozhodně nepatří mezi bezpečné praktiky. Seriózní společnosti software e-mailem nešíří, naopak e-mail ke svému šíření využívají viry, červy a trojské koně. Podle Rada Smolíka z antivirové firmy Symantec se jedná o nešťastné řešení, Telecom by mohl u zákazníků vytvářet nesprávné návyky, někdo by mohl příště poslat jménem jménem Telecomu něco závadného a podobně. Smolík připomněl, že mnohé rozšířené e-mailové klienty a servery jsou beztak vybaveny filtry, které doručení nebo spuštění software z e-mailu zamezují kvůli bezpečnosti uživatelů. Petr Odehnal z antivirové firmy Grisoft upozorňuje, že "každý spustitelný kód v příloze mailu je potenciálně nebezpečný - a příliš nezáleží na tom, zda je to EXE soubor (který se může také skrývat v souborech s příponami SCR, PIF nebo třeba LNK) či skript (jako VBS, JS, VBE, JSE). Pokud ho příjemce mailu "otevře", zpřístupní svůj počítač i jeho blízké okolí, se všemi právy, které uživatel zrovna má."

Mluvčí Telecomu uvedl, že software je takto šířen kvůli omezenému počtu licencí, Telecom se bál, že z internetu by si jej případně stáhli i neautorizovaní uživatelé. Nikomu však nic nebrání obdržený software přeposlat e-mailem dále, přístup ke stažení software navíc může být chráněn heslem či dynamicky se měnit. Software by mohl být šířen třeba i bez omezení, pokud by k jeho používání byl nutný registrační klíč, shareware se tak registruje běžně.

Lapsy s registrací

Podmínkou účasti na projektu je registrace na stránce www.telecom.cz/AODI. Pilotní provoz je omezen na celkem čtyři telefonní ústředny (dvě v Praze, po jedné v Brně a Ostravě), týká se pouze zákazníků IOL a zúčastní se jej pouze 300 prvních zaregistrovaných uživatelů (proto není na webu Telecomu umístěn odkaz ani není možné vyhledávat podle řetězce "aodi" na stránkách Telecomu).

Čtenář Mobil.cz, který obdržel dopis s nabídkou účasti, si chtěl prohlédnout registrační stránku v pondělí 11. srpna odpoledne. Marně. "Vyhledávač na webové adrese www.telecom.cz hlásil, že nenalezl adresu www.telecom.cz/AODI ani www.telecom.cz/aodi. Včera po 18 hodině ještě žádná adresa nefungovala. Webmaster ji zprovoznil patrně až po mém e-mailovém dotazu. Na můj e-mail samozřejmě nikdo neodpověděl."

Mluvčí Telecomu Vladan Crha nám sdělil, že "stránky týkající se AO/DI (www.telecom.cz/aodi) jsou v provozu od pátku 8.8.2003. Problém skutečně byl při použití velkých písmen (www.telecom.cz/AODI), která takhle byla uvedena v dopise. Ode dneška na základě Vašeho upozornění fungují obě varianty."

Registrační stránka nefungovala ani nám, nepomohlo nám ani uvést variantu s malými písmeny, Telecom ve skutečnosti stránku zprovoznil až později a alias s velkými písmeny odpovídající dopisu byl doplněn až poté.

Na internet přes AO/DI si ještě počkáme

Telecom uvádí, že "v rámci pilotního provozu bude testována jak technická, tak procesní připravenost služby. V průběhu a po ukončení pilotního provozu budou probíhat vyhodnocení, která buď potvrdí zvolené koncepce nebo poskytnou základ pro nutné modifikace služby. Komerční provoz spuštěný následně představí produkty služby připravené tak, aby oslovily různé úrovně komunikačních potřeb zákazníků."

Kéž by tomu tak bylo. Doufejme, že se nebude opakovat situace, kdy Telecom nedokázal zřídit ISDN dokonce svému předsedovi představenstva.