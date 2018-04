Telecom si chce nechat zaplatit za Paegas Internet Call

Ačkoliv se v poslední době mohlo zdát, že společnost SPT Telecom zároveň se změnou svého jména hodlá také změnit image nevycválaného monopolního molocha na něco méně pejorativního, její poslední výstřelek hází celou snahu o změnu image do odpadkového koše.

SPT Telecom se totiž chce, aby mu byl uhrazen rozdíl mezi jeho běžně tarifovanou cenou mezinárodních hovorů a cenou, za kterou nabízí RadioMobil svůj Paegas Internet Call. Prozradil to Stanislav Novák, generální ředitel SPT Telecom, když prozradil, že jestliže Český telekomunikační úřad neustanoví Paegas Internet Call jako nelegální, bude Telecom požadovat refundaci ušlého zisku.

Český telekomunikační úřad v současné době prošetřuje, zda RadioMobil neporušuje službou internetové telefonie Paegas Internet Call exklusivitu Telecomu udělenou vládním pověřením. Ačkoliv SPT Telecom tvrdí, že to nebyl on, kdo šetření ČTU inicioval, ukázalo se, že stížnost pochází od něj - byť neoficiálně.

Svatoslav Novák tvrdí, že služba Paegas Internet Call Telecom poškozuje a proto je potřeba, aby stát změnil pověření - například aby změkčil podmínky v plnění licence. Ovšem již nyní jsou podmínky licence velmi měkké - zatímco například v Maďarsku se počet telefonních linek v letech 1990-96 zvýšil o 17,8 procent, v České republice to za stejné období byla polovina - 9,6 procent. V současné době je přes 400 tisíc nevyřízených žádostí o přidělení telefonu a i v centrálních částech Prahy Telecom řeší situaci přidělováním nekvalitní náhrady v podobě bezdrátové lokální smyšky Hughes AirReach. Také ceny SPT Telecom jsou v porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi poměrně vysoké.

RadioMobil již v minulosti prohlásil, že službu Paegas Internet Call konzultoval s právníky a je v intencích směrnic Evropské unie i českých zákonů. Také Mobil server si nechal vyhotovit malou právní expertízu, která názor RadioMobilu jen potvrzuje. JuDr. Svěšil k tomu říká: "Jestliže zákon něco nezakazuje, pak to implicitně povoluje. V principu je samozřejmě IP telefonie podobná, jako klasická telefonie - "hlas se od někud někam přenese" - odchylky však jsou v mnoha důležitých detailech. Pokud bychom přijali myšlenku, že již samotný elektronický přenos hlasu je v rozporu s pověřením daném vládou vůči SPT Telecom tak, jak to Telecom nyní presentuje, jak bychom potom vymezili například postavení amatérských radiostanic, zejména těch instalovaných v pohraničí?"

Telecom, namísto aby se zaobíral tím, co dělat má a co zatím nedělá příliš kvalitně - tedy výstavbou a digitalizací telefonní sítě, začíná se ohánět legalitou počínání konkurentů. Svatoslav Novák si pro svoje vyjádření vybral velmi špatnou dobu - jeho gesto sráží Telecom do bahna monopolní samolibosti. Namísto aby Telecom hleděl do budoucnosti komunikačních technologií, snaží se jim stavět do cesty všechny možné překážky - a to je vždy u telekomunikační firmy špatné znamení.

Sama ČTÚ momentálně celou situaci prošetřuje a výsledek šetření je v nedohledu. Není se co divit - právo je evidentně na straně RadioMobilu, ale zkuste to vysvětlit Telecomu. Řešení situace se ztrácí v mlze - už proto, že RadioMobil se může proti rozhodnutí ČTÚ odvolat a může ještě ledasco zkomplikovat. Když na to přijde, i cestu do EU, pro ni totiž jedním z kritérií je liberalizace telekomunikačního trhu a přijetí norem a stanovisek EU. A EU již jednou prohlásila, že IP telefonie není totéž, co telefonie normální.