Telecom se propojí i se společností eTel

PRAHA (ČIA) - K uzavření propojovací dohody společnosti eTel s Českým Telecomem by mělo dojít v několika dnech. ČIA to dnes sdělil generální ředitel společnosti eTel Česká republika Richard Pinc. Firma zároveň připravuje propojovací dohody se všemi mobilními operátory. „eTel požádal Český telekomunikační úřad o upřesnění jeho rozhodnutí v otázce cen za přístup do telekomunikační sítě a nyní čeká na stanovisko tohoto regulátora," dodal Pinc.eTel má dosud více jak 700 firemních klientů, kterým poskytuje hlasové, datové a internetové služby. Podpis propojovací dohody je však nutný ke geografickému rozšíření hlasových služeb na území celé České republiky. „V letošním roce plánujeme další růst. Předpokládáme, že zhruba 90 procent nových klientů bude z řad klientů Českého Telecomu," řekl obchodní ředitel David Hruška.

Společnost eTel Group byla založena v červenci 1999 v irském Dublinu. Na český trh vstoupila na sklonku loňského roku, kdy získala stoprocentní podíl ve společnosti Globix, která služby v České republice poskytuje od roku 1997.