Telecom se chystá na mobilní operátory

Český Telecom zvažuje, že bude příští rok účtovat jednotné ceny za hovory po celé zemi. Zruší tak dosavadní rozdílné účtování pro místní a meziměstské hovory. Nápad Telecomu ovšem musí posvětit Český telekomunikační úřad, který jeho ceny schvaluje.

Nové ceny by podle dobře informovaného zdroje měly být výrazně nižší než tarify mobilních operátorů a měly by konkurovat i ostatním operátorům pevných sítí. Další jejich výhodou má být možnost přenositelnosti čísla. To znamená, že pokud se člověk přestěhuje, mohl by si odnést své číslo i do nového bydliště.

Podle dostupných informací by se cena hovorů ve špičce u nejrozšířenějších tarifů blížila spíše dosavadní sazbě 1,40 za minutu místního hovoru než 3,60 koruny pro meziměstské volání. Jednotný tarif by mohl být dobrou zprávou pro firmy a ty domácnosti, které provolají alespoň třetinu hovorů meziměstsky. Pro domácnosti s výhradně místním voláním naopak jednotná cena může přinést zdražení telefonního účtu.

Podle údajů počtu provolaných minut tvoří meziměstské hovory asi desetinu celkového provozu, vztaženo k vyšší ceně ovšem jsou výraznější částí příjmů Telecomu. Jednotná cena hovorů od Telecomu má být nejen ostrou konkurencí pro ostatní alternativní operátory, kteří od poloviny roku nabízejí právě meziměstské hovory za cenu blízkou místním hovorům, ale také mobilním společnostem.