Telecom s velikonočním zajíčkem

Český Telecom vydává sérii telefonních karet s velikonoční tématikou. Po dětských telefonních kartách a valentinských Love Cards je to třetí série telefonních karet, ke kterým získá zákazník dárek.

Za velikonoční telefonní kartu, která obsahuje 50 jednotek, zaplatíte 175 korun a navíc získáte velikonoční pohlednici. V každém balení je pohlednice se stejným motivem, jaký obsahuje příslušná telefonní karta.

K dětským telefonním kartám zákazníci získali praktické pouzdro s úchytkou na provázek (aby bylo možné kartu zavěsit na krk). K valentinským kartám poukázku na zlevněný nákup kosmetiky a prezervativ. Nyní je to balení s velikonočními pohlednicemi a kartami s velikonočními motivy. Když už nic jiného, tak jsou to pěkné kousky do sbírky telefonních karet.