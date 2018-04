Telecom prodloužil lhůtu pro výměnu karet

Až do konce letošního června mohou lidé vyměnit staré telefonní karty Českého Telecomu za nový typ. Původně měli zákazníci možnost výměny jen do konce ledna, poté Český Telecom lhůtu prodloužil do konce března a nejnověji o další tři měsíce. "Stalo se to po kritice ze strany Sdružení ochrany spotřebitelů (SOS)," uvedl dnes místopředseda Republikového výboru SOS Karel Pavlík.

Další změnou ve prospěch spotřebitelů je možnost nechat si za neprotelefonovaný počet jednotek vyplatit peníze v hotovosti. Český Telecom původně nabídl výměnu pouze neprotelefonovaných karet v původním obalu, později možnost výměny rozšířil i na částečně protelefonované karty. O možnosti výplaty v hotovosti se však dosud nezmiňoval.

Částečně protelefonované karty mohou jejich majitelé vyměňovat od 3. února osobně v prodejnách Telepoint. "Pomocí čtecího zařízení pracovník na počkání zjistí počet neprovolaných jednotek na kartě a určí její zůstatkovou cenu. Pokud bude mít zákazník zájem o výměnu za novou multifunkční kartu Trick, doplatí pouze rozdíl mezi touto částkou a nejnižší bližší cenou nové karty," uvedl tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha. Ceny nových karet přitom firma pro účely výměny mírně zvýhodnila.

Vyměnit staré karty je možné v maximálním počtu tři kusy na jednu osobu, přičemž zbývající impulsy na kartách lze sčítat. "Není možné měnit privátní karty s označením Publicity a staré stopadesátijednotkové karty, kterým skončila platnost dříve," dodal mluvčí. O náhradu nevybalených karet lze zažádat i poštou.

Od 1. ledna letošního roku přijímají telefonní automaty pouze novou multifunkční kartu s názvem Trick. Tu Český Telecom zavedl na začátku loňského června. Velikostí, tvarem ani způsobem používání se nová karta od dosavadního typu neliší. Na rozdíl od něj však umožňuje i zasílání SMS nebo emailu. Novinkou je omezená doba platnosti, která je stanovena na tři roky od data výroby.