Telecom povede předseda predstavenstva Felix; důvody Klímova odvolání; chronologický přehled privatizace

Do funkce generálního ředitele Českého Telecomu byl dnes dočasně jmenován předseda představenstva společnosti Ondřej Felix. Ve funkci vystřídá dnes odvolaného Přemysla Klímu. Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy již nominační výbor od představenstva dostal za úkol vybrat nového generálního ředitele.

Telecom oficiálně vysvětluje Klímovo odvolání "měnícími se podmínkami na liberalizovaném telekomunikačním trhu, které vyžadují změny v obchodní politice a zároveň i v řízení společnosti". Podle dnešního vyjádření ministra informatiky Vladimíra Mlynáře chce nyní stát provést v Telecomu restrukturalizační změny, které v případné další privatizaci zvýší cenu této společnosti. Internetové vydání týdeníku Euro však uvádí, že hlavním důvodem Klímova odvolání je nespokojenost vlády s řízením Telecomu během privatizace.

Ondřej Felix působil v letech 1994 až 1999 jako generální ředitel pobočky firmy Oracle v České republice a od roku 1999 jako ředitel Oracle pro oblast veřejných služeb ve střední a východní Evropě. Do představenstva Telecomu byl jmenován Fondem národního majetku loni v listopadu.

Mimořádnou valnou hromadou akcionářů svolal na 20. prosince do pražského Žofína Český Telecom. Rozhodlo o tom dnešní jednání představenstva společnosti. Na programu valné hromady bude zpráva představenstva o dopadech srpnových podvodní na hospodaření, dále zpráva o privatizaci a provedení změn ve složení představenstva a dozorčí rady. ČIA to dnes řekl mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha.

Privatizace Českého Telecomu skončí pravděpodobně neúspěchem. Vláda v srpnu vybrala konsorcium TDC/Deutsche Bank jako kupce jejího 51,1procentního balíku akcií, za který měla inkasovat zhruba 55 miliard korun. Konsorcium TDC/Deutsche Bank se však nedohodlo se společností TelSource na podmínkách odkupu jejího minoritního podílu v Telecomu. Protože se však stát již dříve s TelSource dohodl na společném prodeji akcií, je za těchto podmínek

privatizace pro stát nevýhodná. "Znamená to faktický konec privatizace Telecomu," uvedlo dnes ministerstvo financí.

Chronologický přehled privatizace Českého Telecomu:

1994 - Akcie tehdejšího SPT Telecom byly nabízeny ve druhé vlně kupónové privatizace.

1995 - Závazné nabídky na nákup 27 procent akcií podalo pět subjektů:

TelSource - tvořené PTT Telecom Netherlands a Swiss PTT Telecom a podporované AT&T.

Tele Danmark

STET International

TelFar - společný podnik Bell Atlantic a France Telecom

ČeTel - společný podnik Ameritech a Deutsche Telecom

Strategickým partnerem vláda zvolila konsorcium TelSource, které za prodej nabídlo 1,32 miliardy amerických dolarů a služby v hodnotě 131 milionů dolarů. Podle dostupných informací však nejvyšší částku - 1,5 miliardy dolarů - nabídl italský STET.

1998 - Nizozemský akcionář KPN (dřívější PTT) navýšil podíl v SPT Telecom o 6,5 procenta, společně s TelSource tak ovládl 33,5 procenta akcií.

leden 1999 - Nizozemská veřejnoprávní televize vysílala pořad, podle kterého firma KPN při privatizaci Telecomu korumpovala státní úředníky v České republice. Zástupce drobných akcionářů Martin Mosinger řekl, že několik českých politiků bylo uplaceno.

červen 1999 - Fond národního majetku odmítl návrh Telecomu na odkoupení 20 procent akcií za 27 miliard korun z podílu, který v této společnosti vlastní stát. Odkupem chtěl SPT Telecom snížit nadbytek vlastního kapitálu.

prosinec 1999 – Vláda schválila návrh postupu privatizace zbývajícího 51procentního podílu státu.

březen 2000 – Vítězem výběrového řízení na poradce při privatizaci Telecomu se stalo konsorcium tvořené J.P. Morgan a Komerční bankou.

duben 2000 – Sněmovní komise pro objasnění okolností privatizace SPT Telecom nenašla žádné důkazy o korupci při prodeji státního podílu v roce 1995.

květen 2000 – KPN potvrdila zájem o zvýšení svého podílu při připravované privatizaci Českého Telecomu.

srpen 2000 – KPN se rozhodla nezúčastnit se připravované privatizace Českého Telecomu.

září až říjen 2000 – Vláda posunula termín rozhodnutí o formě prodeje státního podílu z konce září na konec listopadu. Z prodeje 51procentního státního podílu chce vláda získat nejméně 80 miliard korun.

listopad 2000 – Vláda uložila ministru financí Pavlu Mertlíkovi oznámit výsledek výběrového řízení na prodej majoritního podílu v Českém Telecomu do konce června 2001.

březen 2001 – Konsorcium TelSource souhlasí, aby se jeho dosavadní 33,5procentní podíl prodal společně s 51procentním podílem státu.

červen 2001 – Vláda odložila oznámení výsledku privatizace z konce června na konec října.

listopad 2001 – Vláda opět odložila oznámení výsledku privatizace – z konce října na konec března 2002. Důvodem zdržení bylo mimo jiné čekání na výsledek jednání mezi společností Atlantic West (AW) a Českým Telecomem,

který chtěl od AW odkoupit zbývající 49procentní podíl v mobilním operátorovi Eurotel. Jednání nakonec skončilo neúspěšně. Fond národního majetku poté vyzval investory, aby předložili své nabídky.

prosinec 2001 – Předseda vlády Miloš Zeman chce prosadit odložení privatizace, protože příští vláda bude podle něj firmu schopna prodat za vyšší cenu.

leden 2002 – Předběžné nabídky na nákup majoritního podílu v Českém Telecomu podalo osm subjektů. Mezirezortní privatizační výbor rozhodl, že sedm z nich postoupí na short list.

březen 2002 – Závazné nabídky na privatizaci Telecomu předložily jen tři subjekty. Z pozdějších informací vyplynulo, že jedním z nich je společnost Tele Danmark, která byla jako strategický operátor vyzvána k účasti v konsorciu s Deutsche Bank a Blackstone Group. Druhým zájemcem je švýcarská společnost Swisscom společně s CVC Capital Partners a Spectrum Equity Partners. Třetím zájemcem je konsorcium firem Apax Partners, Doughty Hanson

a Warburg Pincus.

10. duben 2002 – O vítězi výběrového řízení vláda nerozhodla. Ze tří zájemců však vybrala dva, s nimiž bude nadále jednat: Jedním je konsorcium TDC (Tele Danmark), Deutsche Bank a Blackstone Group, druhým je konsorcium

společností Swisscom, CVS Capital Partners a Spectrum Equity Partners. Ani jeden ze zájemců podle ministra financí Rusnoka za dosavadní 51procentní státní podíl nenabízel vládou požadovaných 80 miliard korun, takže byli

vyzváni ke zvýšení nabídky.

29. duben 2002 – Vláda se rozhodla Český Telecom neprodat. Koordinační výbor doporučil za akceptovatelnou pouze nabídku konsorcia TDC, Deutsche Bank a Blackstone Group. Konsorcium však nepřistoupilo na vládou požadované zvýšení ceny. Druhým důvodem, proč se vláda rozhodla firmu neprodat, byla podle Rusnoka vedlejší role telekomunikačního operátora v konsorciu.

29. května 2002 – Privatizaci Českého Telecomu už vláda v tomto volebním období neprojedná. Vláda Miloše Zemana tím údajně nechce zavazovat novou vládu. "Nevidíme důvod, proč prodávat Český Telecom pod cenou - a nejsme

vládou, která prodává něco na poslední chvíli," uvedl premiér Zeman.

19. června 2002 – Odcházející Zemanova vláda nečekaně rozhodla, že bude nadále jednat se dvěma konsorcii, jejichž nabídku již dříve vyhodnotila jako nejlepší. Prvním z nich je konsorcium Deutsche Bank, TDC a Blackstone

Group, druhé pak tvoří firmy Swisscom, CVS Capital Partners a Spectrum Equity Partners. Podmínkou pro úspěch je podle vlády zachování složení těchto konsorcií a navýšení kupní ceny minimálně o 10 procent oproti

původním nabídkám z 26. dubna letošního roku.

19. července 2002 – Aktualizované nabídky na koupi státního podílu v Českém Telecomu podali privatizačnímu poradci oba zbylí zájemci. Podle neoficiálních informací však na vládou požadované navýšení původně

navrhované ceny nepřistoupili.

24. července 2002 – Nová Špidlova vláda rozhodnutí o privatizaci odložila. Na projednání materiálu měla údajně zatím jen krátkou dobu.

7. srpna 2002 – Jen pár hodin po získání důvěry od Sněmovny rozhodla vláda o prodeji 51procentního státního podílu v Telecomu za zhruba 55 miliard korun. Novým majitelem se mělo stát konsorcium firem Deutsche Bank a TDC. Uvedený bod přitom původně nebyl na programu nočního jednání.

září až listopad 2002 – Jednání s konsorciem Deutsche Bank a TDC se komplikují: Kupec údajně žádá snížení kupní ceny o deset procent pro případ objevení dosud neznámých negativních skutečností v hospodaření Českého

Telecomu a záruky státu proti budoucím negativním rozhodnutím regulačního a antimonopolního úřadu. Kupec se pravděpodobně nedohodl ani na ceně za dosavadní podíl strategického partnera TelSource v Českém Telecomu a na

vykoupení 49procentního podílu v Eurotelu od Atlantic West.

27. listopadu 2002 – Ministr financí Bohuslav Sobotka potvrdil konec privatizace Českého Telecomu poté, co privatizační poradce J. P. Morgan vyloučil možnost dokončení procesu kvůli uvedeným komplikacím. Oficiálně má

další osud privatizace projednat vláda v pondělí 2. prosince. Podle ministra Vladimíra Mlynáře se po zmařené privatizaci stát hodlá daleko razantněji ujmout svých akcionářských práv. Sobotka by chtěl nového kupce

najít do konce funkčního období současné vlády.