Telecom: Počet podvodných volání klesá

"Podle pravidelné analýzy se tak ukazuje, že opatření, která jsme společně s ostatními operátory učinili v minulém roce, byla správná a výrazně přispěla ke zlepšení celé situace," výkonný ředitel pro regulaci a propojování David Šita.

Podle odborníků k úbytku podvodů přispěl i fakt, že klesá počet vytáčených přípojek, které nahrazuje vysokorychlostní ADSL.

V některých případech podvodného volání se měsíční účty poškozených uživatelů vyšplhaly i přes sto tisíc korun. Operátoři sdružení v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí se loni dohodli na pravidlech, která mají podvodům zamezit.

Zákazník by měl být dopředu a v češtině informován, že jeho připojení bylo přesměrováno na vyšší tarif a měl by mít k dispozici údaje o poskytovateli služby, včetně kontaktu. S cenou připojení bude muset vyslovit souhlas a údaj o ceně by měl poté svítit na obrazovce po celou dobu spojení, a to ve velikosti nejméně 16 bodů.