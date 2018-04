Telecom: patová situace s Internet99 trvá

Není to tak dávno, co jsem usoudil, že z „politických" důvodů by bylo vhodné, kdyby IOL nebyl prvním providerem, který tarif Internet99 nabídne. Podobný názor měli patrně i lidé v IOL - rozhodně není dobré zavdávat zbytečně příčinu ke spekulacím, jak velkou tlačenku IOL u SPT Telecom měl v tomto případě. A tak historicky prvním providerem s tarifem Internet 99 se stává Internetx 2000.

To jsou známá fakta. Úterní ráno rozčeřila zpráva, že i IOL zatím nebude zavádět tarif Internet99 a že i IOL považuje tarif Internet99 za ne zcela optimální řešení. Pokud to ještě někdo nevíte, IOL je součástí SPT Telecom - to není jiná firma, jako třeba EuroTel, to je naprosto integrální součást - divize Telecomu.

Prohlášení, které IOL rozesílal providerům, je tedy docela zajímavou exkurzí po stezkách odvahy. IOL totiž v rámci SPT Telecom nepatří k nejrespektovanějším částem firmy a hodit přes palubu autora prohlášení nemusí být pro vedení firmy příliš velký problém.

Nicméně samo prohlášení, přes některé kladné aspekty, má i svoje úskalí. Především se zde IOL snaží zpochybnit moje tvrzení o tom, že mezi IOL a SPT Telecom dochází ke křížovému financování a tvrdí, že jen využívá služeb dostupných všem. To bezpochyby - jenže křížové financování není o službách, ale jejich úhradě.

Je totiž krajně amorální dotovat z peněz vybíraných na základě zákonem stanoveného monopolu služby komerční, konkurenční vůči ostatním firmám. Typickým příkladem jsou již zmíněné virtuální přístupové body. IOL má některé přístupové body zřízené tak, že sice voláte na místní číslo, ale hovor je na ústředně přesměrován na číslo nejbližšího jiného přípojného bodu IOL - tím IOL šetří na výstavbě POPů. Tiskový mluvčí IOLu v září 1998 stejně jako letos tvrdil, že nechápe, kde je problém - tuto službu mohou využívat i ostatní provideři.

To je samozřejmě pravda - mohou. Nicméně normálně musí platit toto přesměrování dle sazebníku, tedy 2,6 Kč za impuls podle toho, kam je to přesměrováváno - a přesměrování je meziměstské. Myslíte si, že IOL platí přesměrování těchto hovorů a dotuje tak své připojené klienty ze své kapsy? Já jsem si to nemyslel a v září 1998 jsem požádal tiskového mluvčí IOLu, zda tedy mohu vidět účetní doklad prokazující, že IOL za toto přesměrování skutečně platí stejné poplatky, jako by je musel platit kdokoliv jiný. Přes slib se ke mně žádný takový doklad nedostal a pochybuji, že existuje. Ono totiž doplácet za klienty toto přesměrování hovorů v okamžiku, kdy vám měsíčně platí 200-500 Kč, není rozhodně žádná finanční slast - velmi snadno na tom pár tisícovek proděláte.

Toto samozřejmě není jediný důkaz toho, proč si myslím, že IOL je křížově financován SPT Telecom z příjmů, jež tato společnost inkasuje na základě svého monopolního postavení. Je třeba také říci, že křížové financování nemá souvislost s kvalitou služeb IOL - kam až moje paměť sahá, tak jsem je spíše chválil.

I zde jsou zajímavé aspekty. Zatímco všude ve světě je zvykem, že servisní linka je speciálně placená přes čísla jako 0609, aby se ISP zaplatil čas technika, jenž s vámi konverzuje, u IOL je pro servisní linku vyhrazeno Zelené číslo zdarma. Stejně tak první přihlášení se děje přes 0800. To vše jsou velmi drahé záležitosti a ze sumy 200-500 Kč příjmů na osobu je prostě nemůžete uplatit.

IOL se sice ve svém prohlášení kasal, že jeho provozní náklady stlačuje na minimum moderní technika, ale ani sebemodernější technika vám neodpomůže od placení přesměrování a 4 Kč za minutu na čísle 0800. Ani sebedokonalejší počítač nemůže dělat na hotline - na hotline musí sedět zaplacený (a dobře) člověk. Ani nejmodernější modemová pole neodpářou astronomické sumy za reklamní kampaně v době, kdy IOL měl dvaapůl zákazníka.

Všechna tato fakta směřují k jedinému závěrečnému poznatku - z ostatních výdělečných činností SPT Telecom dotuje služby IOL. Kdyby neměl monopol, bylo by vše v pořádku, takto jsou SPT Telecom bráni jeho klienti jako rukojmí zaručující úspěch IOLu. Že vloni potřeboval IOL zainvestovat další techniku a rychlejší a dražší linky? I to se zahrnulo do podkladů, na jejichž základě ministerstvo financí tupě odsouhlasilo zdražení telefonních poplatků. IOL stojí na penězích lidí, kteří nemají jinou šanci, než mu přispívat do rozpočtu - a to je to, co je na celé situaci kromobyčejně smutné.

To, že IOL vyzval ostatní providery ku společnému postupu, neznamená zhola nic jiného, než že je mu jasné, že vyvržení z NIXu a antimonopolní žaloby nebudou nic příjemného. Tisícekráte může Lupa argumentovat možností použít proxy jako průchodu do českého internetu, ale když padne kosa na 23 000 dialupistů IOLu, jen málokterý bude vědět, o co kráčí.

Bohužel - i kdyby IOL nakrásně sám chtěl předělat cenovou politiku Internetu99, jeho pozice na to v rámci SPT Telecom nestačí. Co může udělat - vyvolat alespoň jakási vstřícná jednání s SPT Telecom. Ten má kde ustoupit - je to pouze a výhradně o vůli, nikoliv o technických možnostech.

První čtyři výpovědi peeringových dohod s SPT Telecom jsou již na světě. Stanovisko velkých providerů, členů NIXu, se vzácně shoduje: nemůžeme být první, ale pátí ano.

Pokud bude SPT Telecom nadále setrvávat na svém stanovisku, že se s providery nemá o čem bavit, utrpí tím všichni. IOL bude vyvržen na periferii internetu, SPT Telecom bude za ještě hnusnějšího monopolistu a aroganta, než je nyní a ostatní provideři budou kamenování několika poblouzněnci jako zhubitelé internetových svobod. Je v zájmu všech, aby se ze situace našlo nenásilné východisko a to velmi rychle.

A proč já patřím k zastáncům „tvrdé linie"? Vyzkoušeli jsme už všechny možné metody, jak přimět SPT Telecom k jednání (jednáním se nemyslí to, že někdo do místnosti přinese pár čísel a řekne „tohle si prohlédněte, za půl hodiny to oznámíme jako výsledek") - a ani jediná z těch metod neměla úspěch. Tohle je předposlední z metod, která se sama nabízí a která může přinést ovoce. Ta poslední by asi sympatií našla ještě méně, ale zato je adresnější a průraznější - havárie na SS7. Dost možná i na ni dojde čas, ačkoliv jsem až doposud patřil k jejím odpůrcům.