Telecom oznámil finanční výsledky. V jaké je situaci?

Český Telecom 31.7. zveřejnil své dlouho očekávané pololetní výsledky podle mezinárodních účetních standardů. Podívejme se na některé významné trendy a změny, které tyto účetní výkazy zobrazují.

Zkrácený výkaz zisků a ztrát

CZK miliony, dle mezin. Pol. 2002 Pol. 2001 % změna Celkové tržby 26 134 28 196 (7) Celkové náklady 12 818 14 827 (14) EBITDA 13 316 13 369 (0) EBIT 3 974 5 086 (22) Zisk před zdaněním 3 917 4 253 (8) Čistý zisk 2 631 2 931 (10)

Rozdělení provozních příjmů

CZK miliony, dle mezin. Pol. 2002 Pol. 2001 % změna Příjmy z hovorného 7 405 11 475 (35) Příjmy z ostatních operátorů 1 227 2 116 (42) Příjmy z předplatného telef. stanic 5 150 3 667 40 Příjmy z Eurotelu (konsolidace) 6 661 6 374 5 Příjmy z pronájmu linek 1 352 1 149 18 Příjmy z datových služeb 3 433 2 575 33 Ostatní příjmy 906 840 8

Rozdělení provozních nákladů

CZK miliony, dle mezin. Pol. 2002 Pol. 2001 % změna Personální náklady 3 732 3 770 (1) Poplatky ostatním operátorům 2 636 3 837 (31) Energie, opravy a údržba 5 069 5 783 (12) Ostatní provozní náklady 1 381 1 437 (4)

Pramen: Český Telecom

V souladu s očekáváním celkové tržby poklesly zhruba o 7 %. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se však skokově změnila struktura těchto tržeb. Příjmy z měsíčních poplatků za telefonní stanice zaznamenaly dramatický růst, meziročně o 40 %. Každý z nás si jistě vzpomene na skutečnost, že od února t.r. musel za užívání telefonní linky zaplatit místo předchozích 175 korun obvykle 299 korun v programu Home Standard.

Na druhé straně ale společnost zaznamenala dramatický propad příjmů z klasických hlasových služeb. Důvodů je několik: 1) významný přesun k mobilní telekomunikaci (mobilní penetrace dle odhadů Telecomu dosáhla v polovině roku až 74 %), 2) zavedení tarifů s volnými minutami, 3) slevy při volání mimo špičku. Je nutno ale podotknout, že pokles tržeb z hovorného nárůstem příjmů z měsíčních poplatků plně kompenzován nebyl. Další významný pokles zaznamenala položka: příjmy z ostatních operátorů. Důvodem bylo snížení propojovacích poplatků mezi fixní a mobilní sítí téměř na polovinu (3,66 korun za minutu) rozhodnuté ČTU v prosinci 2001. Je ale třeba dodat, že tato skutečnost se zrcadlově odrazila v nižších nákladech společnosti, kdy ze stejného důvodu klesly platby ostatním operátorům. Pravdou zůstává, že propojovací poplatky mezi fixní a mobilní sítí jsou stále vysoké. Tyto poplatky by se i podle představ Telecomu měly pohybovat na úrovni cen běžných místních hovorů. To by byla jistě příznivá zpráva, vše ale závisí na dalších krocích ČTU. Velmi slibný růst vykázaly příjmy za datové služby. Obliba internetu v ČR je nebývale vysoká a většina uživatelů se k síti připojuje přes telefonní linku pomocí modemu. Vysokou oblibu mají i ISDN linky. Jejich počet se meziročně více než zdvojnásobil. Poměrně slušně se začínají rozvíjet i příjmy z pronájmu linek. U této položky je možné čekat vysoký růst příjmů zejména po tzv. zpřístupnění lokální smyčky plánované na příští rok.

Lze tedy vypozorovat obecný trend vysokého růstu příjmů spojených s datovými službami, avšak vzhledem k jejich malé váze v tržbách společnosti zatím nedokáží kompenzovat pokles rozsáhlé položky příjmů z klasických hlasových služeb.

Tomáš vyskočil, Wood & company