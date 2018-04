Telecom odvolal Valeskiho z pozice jednatele Eurotelu

Dozorčí rada Českého Telecomu dnes rozhodla o odvolání generálního ředitele Eurotelu Terrence Valeskiho z pozice jednatele firmy. Ze své funkce by měl odejít i druhý jednatel, šéf právní divize Luboš Bórika, řekl ČTK dobře informovaný zdroj. Oba jednatele chce odvolat představenstvo Telecomu, které si ale muselo vyžádat souhlas dozorčí rady. O výměně statutárních zástupců by mohlo rozhodnout ještě dnes.

Pro odvolání podle zdroje hlasovalo deset ze 14 členů rady. Valeski i Bórik by mohli po svém odvolání představenstvem i nadále vykonávat své manažerské funkce ve firmě, ale už nebudou mít tak výrazné pravomoci, jako když byli statutárními zástupci. Na jejich místa by měli přijít šéf controllingu Telecomu Martin Bek a bývalý finanční ředitel Eurotelu, nyní výkonný ředitel Telecomu pro transformaci, Michal Heřman. Jejich úkolem by měla být kontrola finančních toků v Eurotelu. Svou pozici uhájil třetí jednatel, ředitel pro vnější vztahy Jaroslav Kubišta.

Impulzem k návrhu na odvolání jednatelů byla informace, že Eurotel nemá povolení ke službě rychlého mobilního přístupu na internet prostřednictvím technologie CDMA, kterou chtěl v květnu začít komerčně nabízet. Podle posledních informací z tohoto týdne vydá ČTÚ povolení až v červnu. Eurotel proto musí posunout termín spuštění na polovinu července. CDMA by mohlo konkurovat vysokorychlostnímu internetu ADSL, který nabízí Telecom.

Vedle sporu o CDMA se objevují i spekulace o osobní při Valeskiho a generálního ředitele Telecomu Gabriela Berdára, který je zároveň předsedou představenstva firmy. Za Berdárem stojí poradce ministra vnitra Stanislava Grosse Miroslav Forman, Valeskiho podporuje ministr informatiky Vladimír Mlynář. Ministři mezi sebou podle tisku vedou spor o vliv na chystaný prodej Telecomu. Minulý týden vyšlo najevo, že si Valeski nechal na podzim vypracovat analýzu variant prodeje mateřské firmy.

Případný odchod Valeskiho může podle odborníků zhoršit pozici mobilního operátora na trhu i snížit hodnotu skupiny před prodejem Telecomu. Telecom loni dokoupil 49 procent Eurotelu od americké Atlantic West, aby zvýšil hodnotu před chystanou privatizací. Prodej státních 51 procent v Telecomu by měl začít ve druhé polovině roku a pro státní rozpočet se očekává výnos mezi 50 a 65 miliardami korun.

