Telecom obnovil spojení s ostravským krajským úřadem

Pracovníci Českého Telecomu dnes obnovili telefonické spojení s krajským úřadem a několika dalšími institucemi. Telefony v nich nefungovaly od nedělního požáru telefonní ústředny v Mariánských Horách. ČTK to dnes řekl

Vlastimil Sršeň z tiskového oddělení společnosti.

Telefonické spojení je již v provozu i na Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančním ředitelství Ostrava a v akciové společnosti Vítkovice. Na napojení ostatních firem a institucí se v současné době stále pracuje. Český Telecom se pokouší obnovit i telefonické spojení se společností Ispat Nová Huť, které by zřejmě mohlo začít fungovat už v nejbližší době.

Největší šanci na rychlé připojení mají především klienti, kteří využívají spojení prostřednictvím optického vlákna. "V těchto případech je to technologicky jednodušší. Nejde o to, že bychom někoho upřednostňovali nebo neupřednostňovali. Co jde technologicky nejrychleji, na tom už se dělá," vysvětlil Sršeň. Dodal, že technici na odstraňování škod pracují nepřetržitě.

Po nedělním požáru ústředny bylo zcela zničeno osm stojanů ústředen a 15 dalších jich oheň poškodil. Při havárii bylo poškozeno 18.000 linek. Vyšetřovatelé hasičů ani vedení Telecomu zatím přesně nevědí, co požár ústředny, jehož škoda podle prvních odhadů hasičů a policie činila okolo 50 milionů korun, způsobilo.

Vyšetřování a expertízy potrvají několik týdnů. Policisté už ale vyloučili, že ústřednu někdo zapálil úmyslně.