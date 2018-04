Telecom nezvládl zavedení SMS z telefonních budek

Zavádění nové služby Telecomu provázejí potíže. Textové zprávy SMS i e-maily sice z telefonních budek lze od 1. června skutečně posílat, ale není to tak jednoduché, jak by uživatelé očekávali.

V budkách v centru Prahy například chybí návod k obsluze, který zástupci Telecomu při ohlášení služby slibovali. Tím ovšem odpadá jedna z výhod této služby, spočívající ve velkém displeji. Návod přiložený ke kartě je totiž psaný ještě menším písmem, než jak je běžné na mobilních telefonech. Kdo používá brýle při psaní SMS na mobilu, nezbaví se jich ani tentokrát. Alespoň do té doby, než si zvykne na nové ovládání telefonního automatu (VTA).

Modré automaty Proxim nemají klávesnici popsanou písmeny. Telecom teprve nyní dodává na tyto přístroje nálepku s písmeny. Vzhledem k tomu, že jsme včera potkali technika Telecomu při lepení těchto doplňků na pražském Václavském náměstí, lze důvodně předpokládat, že například v okrajových částech měst z Proximu fakticky nepůjde textovku poslat ještě několik dnů. Služba je přitom k dispozici od uplynulé soboty a Telecom její spuštění veřejně ohlásil již 22. května s tím, že na vybavení budek návody a popisky klávesnic usilovně pracuje.

Žádná budka zároveň není jakkoli označena jako způsobilá pro odesílání SMS a mailů, což může mnohým uživatelům komplikovat život. VTA Exium, který se svým designem a velikostí displeje přímo nabízí k nové službě, totiž zatím slouží pouze k telefonování. Na displeji přitom je pouze hláška, že automat je v provozu a brzy nabídne další služby.

Na množství VTA Axelit, jež přijímají telefonní karty i mince, se zase objevila nálepka o tom, že dočasně nelze používat mince. Telecom tvrdí, že toto omezení je plánované a u všech aparátů Axelit a skončí 15. června. V rozporu s tím však nejen v centru Prahy řada těchto VTA nálepku nemá a mince přijímá. Mnohdy se přitom jedná o přístroje umístěné vedle sebe.

Při včerejším průzkumu jsme se také setkali i s více VTA, které kartu Tricky odmítly přijmout. Na druhou stranu některé telefonní budky mimo Prahu nesou výrazný plakát o možnosti posílat SMS a e-maily a skrývají přitom automat Landis & Gyr, který tuto službu neumožňuje. (Tyto přístroje mají být do 15. 6. nahrazeny těmi, které novou službu umožní.)

Další vážný problém představuje distribuce nových telefonních karet Trick. Například trafiky na Václavském náměstí je prodávají již zhruba deset dnů, ale jejich personál nikdo neupozornil, že karty před datem 1. června nemusí v automatech fungovat. Ovšem na náměstí I. P. Pavlova, které je další významnou pražskou dopravní křižovatkou a od Václavského náměstí je dělí necelý kilometr, o těchto kartách prodavači nemají ani tušení. Na to, že velmi výhodná zaváděcí cena textové zprávy a mailu z budky platí jen do konce června, je to opravdu nepodařená distribuce. Kdy jindy, než za zaváděcí cenu, si mají lidé snadno zvyknout na novou službu?

Návod, který je v balíčku s každou kartou Trick, navíc obsahuje chybu. Někdo zaměnil popis způsobu, jak posunout kurzor ve zprávě či mailu vlevo a vpravo. Kdo jej budej posouvat vlevo podle návodu, stiskne klávesu A. Ta ovšem slouží k pohybu vpravo. Klávesa B podle návodu posouvá kurzor doprava, ve skutečnosti je to právě obráceně. Pokud se vám to stane na začátku zprávy, buď vše vymažete, nebo zprávu zkrátka nepošlete.

Český Telecom si přitom od nové služby slibuje zvýšení zájmu o telefonní automaty a s tím spojený větší zájem o telefonní karty, jejichž prodej poklesl od roku 1997 o celých 40 procent. Přestože je nová služba pohodlná a levná, bude její zavedení kvůli zcela nezvládnutému zahájení provozu záležitostí zřejmě hodně dlouhé doby. U vládou vybraného “národního operátora“ jde o opravdu trestuhodný postup. Ani v tomto případě však pravděpodobně Telecom nevyvodí konkrétní důsledky, protože ztráty v řádu statisíců či několika milionů nechávají tuto polostátní společnost dlouhodobě klidnou. Vždyť prostřednictvím dosud bezproblémově fungujících věčných karet přišla o daleko větší částky.

Stanovisko Telecomu se nám do uzávěrky dnešního vydání nepodařilo získat.