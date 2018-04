Telecom nesplnil své sliby. Pohřbil tím zajímavou službu?

Český Telecom veřejně stanovil 15.červen jako den, kdy všechny jeho kartové automaty budou bez problémů přijímat nové telefonní karty Trick. Ke stejnému datu měly všechny kombinované automaty přijímat kromě karet i mince (ty bez možnosti poslat SMS nebo mail). Ve stejný den měly také všechny budky mít popisky klávesnice ke psaní textů a měly také obsahovat návody k posílání SMS a mailů. Nic z toho však Telecom nedokázal úplně splnit.

Podle ohlasů z „Kontrolního dne“, který jsme na sobotu 15. června vyhlásili, i podle vlastních pozorování můžeme prohlásit, že největší český operátor pevných linek nedokázal ani po patnácti dnech od spuštění nové služby zajistit její celoplošné a bezproblémové fungování.

Například v obci Cehnice u Strakonic (JČ) kartový automat Proxim ještě v neděli 16. 6. odmítal opakovaně přijmout telefonní kartu Trick. Jeho klávesnice navíc postrádala nálepku s abecedou, takže psaní zpráv na něm by bylo stejně poněkud problematické. V okresním městě Strakonice pak kombinovaný přístroj Axelit u vlakového nádraží neumožnil hovor za mince. Navíc nebyl označen nálepkou, která na toto upozorňuje. V Praze v podchodu metra Muzeum (Václavské náměstí) jsou přitom takovou nálepkou označeny všechny Axelity. Hovor za mince tedy sice není možné provést ani na jednom místě, ale na Václavském náměstí na to Telecom zájemce aspoň upozorňuje. A do třetice Strakonice. Automat Exium, který odesílání SMS a mailů zatím neumožňuje, ale novou kartu Trick má bez problémů přijímat, vítá návštěvníky upozorněním na displeji: „Jen bezplatná nebo tísňová volání“. Ještě, že o několik metrů dál stojí obyčejný přístroj na mince.

Ve východočeských Chvaleticích u známé elektrárny jsou na Náměstí bratří Synků tři automaty Proxim. Karty přijímají, zprávy i maily odesílají, ovšem ani jedna v neděli neměla nálepku s abecedou. Psát se na nich tedy dalo jen s mobilem coby nápovědou v ruce.

Středočeská Dobříš nabízí minimálně šest automatů. Všechny postrádaly nálepky s abecedou a dva ještě v neděli karty Trick nepřijímaly.

Na žádném z uvedených míst nebyly budky vybaveny návodem na odesílání SMS a mailů. Podle prohlášení šéfa divize veřejných telefonních automatů Českého Telecomu Jana Andera však návody měly být u automatů také do 15. června. Návody zjevně Telecom teprve začíná distribuovat, protože jsou u přístrojů v podchodu metra Muzeum, ale na zhruba 200 metrů vzdálené Vinohradské třídě po nich není hned u dvou aparátů ani vidu.

Nezvládnuté zavedení nové služby, spolu s chybějící reklamní kampaní tak rovnou odsouvají posílání SMS a mailů z telefonních budek na vedlejší kolej zájmu veřejnosti. Nic na tom nezmění ani velmi příznivá zaváděcí cena za odeslání zprávy. Platí totiž jen do konce června.

Takhle vypadá návod, který by měl být od soboty u všech telefonních automatů, jež umožňují posílat SMS a maily. Bohužel, u většiny z nich zatím chybí.