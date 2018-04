Telecom nesplnil požadavek ČTÚ

Podle dostupných informací se Český Telecom intenzivně připravuje na spuštění služby ADSL (vysokorychlostní přístup k internetu přes telefonní linku). Jenže aby mohl ADSL nabízet koncovým zákazníkům, musí splnit několik požadavků Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Konkrétně jde o zveřejnění velkoobchodní nabídky v prosincovém telekomunikačních věstníku a uzavření velkoobchodní nabídky nejméně s jedním alternativním operátorem.

Tuto povinnost Telecomu ČTÚ nepřikázal jen z volné chvíle, ale kvůli kauze IOL Platinum. Na jaře totiž Telecom spustil pod tímto názvem ADSL pro koncové zákazníky. Jenže už nevydal velkoobchodní nabídku, která by poskytování ADSL umožnila i konkurentům. Podle Telecomu ale nešlo o komerční start služby, ale veřejné testování ve vybraných městech. Podle konkurentů a ČTÚ naopak šlo o regulérní službu pro zákazníky a tak regulátor poskytování služby pozastavil až do splnění podmínek.

Jenže v telekomunikačním věstníku, který vyšel v pondělí 16. prosince, žádná velkoobchodní nabídka nebyla. Po pravdě, tato situace se očekávala a již minulý týden lidé z ČTÚ neoficiálně přiznávali, že do uzávěrky žádné podklady od Telecomu nepřišly. Veškeré překvapení tak může být jenom hrané, protože informace o tom, že věstníku nabídka nebude, byly dostatečně známé.

Alternativní operátoři a ISP (Aliatel, Contactel, Czech On Line, eTel, GTS, Nextra a Tiscali) vydali 17. prosince prohlášení, podle kterého jde o pokračování zneužívání dominantního postavení Telecomu na trhu. Podle operátorů se Telecom snaží oddálit spuštění ADSL pro koncové zákazníky a tím je poškozuje. Telecom má jednoduché vysvětlení. „Jsme si vědomi tohoto formálního nedostatku, ale věříme, že nijak neoddálí plánované zavedení služeb založených na ADSL. V současné době dokončujeme redefinici konceptu ADSL služeb a v nejkratší možné době s ním seznáme jak ČTÚ, tak i ostatní operátory. Bohužel jsme však nestihli tento návrh dokončit před uzávěrkou Telekomunikačního věstníku. Projednání se všemi stranami považujeme za prvořadý předpoklad úspěšného uvedení nabídky pro koncové zákazníky,“ řekl nám tiskový mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Telecom chce spustit ADSL v prvním čtvrtletí příštího roku. Již nyní je jisté, že to nebude 1. únor, který se nyní hodně diskutuje, ale údajně toto datum není od toho skutečného příliš vzdálené. Jenže spuštění služby pro zákazníky je vázáno právě na velkoobchodní nabídku. Pokud se operátorům nebude líbit (náš redakční tip je, že nebude…), bude o ní třeba dál jednat a možná dojde opět na rozhodování ČTÚ. Pesimistické (nebo, chcete-li, realistické) hovoří o polovině roku 2003. Optimisté také mluví spíše o březnu než únoru. Každopádně oba termíny znamenají, že na ADSL si ještě chvíli počkáme. A to v tuto chvíli vůbec nic netušíme o cenách, které mohou také překvapením – ať již příjemným, nebo nepříjemným. Dá se ale předpokládat, že pokud to s ADSL myslí Telecom vážně, bude muset jeho cena respektovat současnou situaci na trhu, kdy ve městech (kam je ADSL primárně určeno) existuje relativně levná nabídka internetu přes kabelové televize a bezdrátové připojení.