Telecom nesplnil Mlynářovo ultimátum na zlevnění internetu

Ministr přestává věřit, že veřejné výzvy postačí, zvažuje další strategii, přičemž je třeba zdůraznit, že možnosti, které mu dává zákon, jsou velmi omezené, uvedla mluvčí ministerstva Klára Volná.

Ministr informatiky nemá podle telekomunikačního odborníka Rostislava Kocmana nástroje, aby Telecom přesvědčil k vydání konkrétní nabídky. Mlynář podle něj může pouze vyvinout politický tlak na ČTÚ, antimonopolní úřad či orgány Telecomu, ale nemůže management firmy k ničemu přinutit. Příliš šancí mu nedává ani možnost vydat tzv. zásady regulace, které nejsou pro Telecom ani ČTÚ závazné. "Už když ministr ultimáta Telecomu vyhlašoval, musel vědět, že jde jen o politické prohlášení, nebo jej jeho tým špatně informoval," dodal Kocman.

Telecom podle mluvčího Vladana Crhy intenzivně jedná s ČTÚ o novém konceptu internetu v ČR. Ten by měl nabídnout vyvážené podmínky pro poskytovatele internetu i koncové zákazníky. U ADSL jsme v polovině září učinili slíbený krok a zvýšili základní rychlost služby na trojnásobek při nezměněné ceně, dodal mluvčí s tím, že dalším krokem je představení rozšířeného portfolia ADSL služeb do konce roku.

Podle Mlynáře je nevhodný samotný model poskytování ADSL na bázi velkoobchodní nabídky ostatním operátorům, který neumožňuje konkurenci. U vytáčeného přístupu by měl ČTÚ přijít s rozhodnutím, které povede ke zlevnění. Podle Mlynářova dřívějšího vyjádření by úřad mohl rozhodnout již příští týden. "Za pozitivní průlom by ministr považoval zavedení paušálu do konce roku," dodala Volná.

Telecom přišel s novým konceptem vytáčeného přístupu na internet, který počítal i s víkendovým paušálem, již loni na podzim, ale ČTÚ mu službu zakázal kvůli nedostatečnému informování zákazníků a ohrožení konkurence. Službu ADSL sice firma v polovině září zrychlila, zavedla však limity pro měsíční objem přenesených dat.