Telecom nemůže odmítnout žádost COL o propojení

Pro odmítnutí návrhu společnosti Czech On Line na propojení sítí kvůli využití služeb vysokorychlostního připojení k internetu ADSL nemá Český Telecom žádné důvody. Rozhodl o tom Český telekomunikační úřad (ČTÚ) poté, co se na něj dominantní operátor obrátil se žádostí o souhlas s odmítnutím návrhu Czech On Line. Regulátor své rozhodnutí zveřejní v březnovém Telekomunikačním věstníku. Na dotaz ČIA to dnes sdělil předseda ČTÚ David Stádník.

Jak Stádník uvedl na konci letošního února, zatím právě pouze společnost Czech On Line oficiálně požádala Český Telecom o propojení sítí kvůli ADSL. Ostatní alternativní operátoři a velcí provideři tak neučinili, přestože řada z nich vyjádřila nespokojenost s pojetím současné velkoobchodní nabídky ADSL Českým Telecomem jako nabídky přístupu, nikoliv propojení.

"Referenční nabídka přístupu k síti využívající technologie ADSL, jak ji v únorovém Telekomunikačním věstníku zveřejnil Český Telecom, nesplňuje podmínky uložené regulátorem dominantnímu operátorovi správním rozhodnutím z konce roku 2002," dodal Stádník. Důvodem je podle něj zejména fakt, že se nejedná o referenční nabídku propojení, a že nabízené řešení přístupu je řešeném pouze pro takzvaný rychlý přístup k internetu, nikoliv pro další služby založené na technologii ADSL. Český Telecom však podle Stádníka situaci zmrazil tím, že se kvůli loňskému rozhodnutí ČTÚ nařizujícímu vydání nabídky propojení obrátil na soud.

Na nespokojenosti ČTÚ se současným stavem nic nemění ani skutečnost, že řada alternativních operátorů a providerů přistoupila na podmínky současné velkoobchodní nabídky přístupu. "Je plně v kompetenci jednotlivých operátorů, zda nabídku budou akceptovat," konstatoval Stádník. Regulátor by mohl zasáhnout pouze do referenční nabídky propojení, nikoliv přístupu. "V současnosti neevidujeme ani žádný spor operátorů ve věci přístupu, na jehož základě bychom se k podmínkám služby mohli vyjádřit," dodal Stádník.