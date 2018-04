Telecom nebude odpojovat neplatiče

(ČIA) – Přinejmenším do 26. září nebude Český Telecom vypojovat telefonní stanice kvůli neplacení telekomunikačních poplatků. Až do odvolání zároveň platí pro zahájení vymáhacího procesu ochranná lhůta 30 dnů po dni splatnosti. Opatření jsou součástí dočasných úprav, které v systému úhrady poplatků zavedl Český Telecom po srpnových povodních. Firma to oznámila na svých internetových stránkách.

Až do 23. října jsou oblasti zasažené povodněmi vyjmuty z vymáhání telekomunikačních poplatků prostřednictvím externí firmy. Přinejmenším do konce října nebude prováděno ani automatické telefonické upozorňování klientů, kteří neuhradili telekomunikační poplatky. Zákazníci, kteří jsou přímo zasaženi povodněmi a nejsou z těchto důvodů schopni bezprostředně splnit závazky za poskytnuté telekomunikační hlasové služby, mohou Český Telecom požádat o prodloužení lhůty splatnosti nebo o splácení poplatků.

Pokud byla stanice během povodní mimo provoz nejméně 72 hodin, nebude uživateli účtována poměrná část paušálního poplatku. Jestliže tedy stanice nefungovala například týden, nemusí zákazník platit čtvrtinu měsíčního paušálu.