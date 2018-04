Telecom navrhuje zdražit volbu operátora

Náš dominantní operátor vyčíslil náklady na poskytování služeb spojených s volbou operátora na 1,547 miliardy korun. Na tuto částku ho měly přijít investice do zrychlení digitalizace sítě, nákup nového software, zaškolení pracovníků a úprava vnitrofiremních procesů. Podle výkonného viceprezidenta Telecomu pro sítě Petra Slováčka by celková částka byla nižší, kdyby tyto služby mohl spustit později, než k letošnímu 1. červenci. Tento termín předpokládá platná legislativa. Slováček ujistil, že se jedná pouze o náklady, které vznikly kvůli zrychlení zavádění nových služeb. Telecom si sem nepočítá cenu nových digitálních ústředen, které by musel pořídit bez ohledu na potřebu nových služeb.

Konkurenti Telecomu, kteří budou chtít poskytovat zákazníkům možnost volat s pomocí volby operátora přes jejich síť, musí platit Telecomu za každou minutu hovoru. Volba operátora znamená, že volající zadáním speciálního čtyřčíslí před telefonní číslo určí, který konkurent Telecomu hovor uskuteční. Hovor sice vznikne v síti Telecomu, ale na tranzitní ústředně se předá do konkurenční sítě. Náklady, které takto Telecomu vzniknou, by měly pokrýt právě propojovací poplatky.

K těmto základním poplatkům, na kterých se musí Telecom s konkurencí teprve dohodnout, chce Telecom ještě připočítat 0,28 Kč za minutu. Ty slouží právě k pokrytí zmiňované 1,5 miliardy. Doba návratnosti těchto nákladů by měla být výrazně delší než pět let. Vedle toho ještě Telecom navrhuje, aby mu alternativní operátoři platili i část takzvané ztráty z provozování přístupové sítě. Jde o část nákladů, které má největší operátor s provozem fyzických linek od ústředen k telefonním stanicím. Tuto ztrátu by přitom měl pokrývat zvláštní fond, který zřizuje Český telekomunikační úřad.

S tím, že Český Telecom bude dostávat vedle propojovacích poplatků i částku na pokrytí nezbytně nutných nákladů na službu volba operátora, souhlasí i ostatní operátoři. Konkurenti Telecomu včera neskrývali své rozpaky z návrhu cen. Počítali původně s nižší přirážkou. „Řádově se jedná o dodatečné náklady v řádu jednotek halířů. V každém případě odmítáme Českému Telecomu přispívat na digitalizaci jeho sítě,” řekl nám marketingový ředitel GTS David Duroň. Podle tiskové mluvčí Aliatelu Martiny Kemrové má výhrady k cenám i tato společnost: „Český Telecom zahrnuje pod pojem “oprávněné náklady” takové položky, které nesouvisejí s provozem služby výběr poskytovatele a ve výši, která je nepochybně účetně doložitelná, ale ekonomicky nezdůvodnitelná.”

Konkurenti Telecomu shodně protestovali proti tomu, že jejich zákazníci by měli přispívat na digitalizaci jeho sítě. "Dokončení digitalizace sítě – i kdybychom přijali její prezentovaný, opakovaně odkládaný termín – mohlo být dokončeno před povinností zavést službu výběr poskytovatele, o které ostatně dominantní operátor dobře věděl. Vždyť právě na jeho nátlak už během zpracování předlohy zákona byl termín splnění této jeho povinnosti nakonec významně odložen.” Tuto výtku Petr Slováček z Telecomu odmítá. Podle něj vzniknul plán digitalizace sítě Českého Telecomu mnohem dříve, než byl schválený současný telekomunikační zákon – v původním návrhu se počítalo s plnou digitalizací České republiky do konce roku 2003; Praha měla být digitalizována do konce roku 2004 (důvodem je větší hustota staveb a ztížená možnost úpravy sítě).

Zatímco návrh poplatku na pokrytí nákladů na volbu operátora je ze strany Telecomu známý (0,28 Kč za minutu), o samotném propojovacím poplatku se zřejmě ještě povedou diskuse. Ani Telecom zatím novináře se svou představou neseznámil. Podle alternativních operátorů by poplatek za vznik hovoru měl být u volby operátora stejný, jako v případě poplatku za zelené linky – tedy 0,84 Kč za minutu)

Po zkušenostech z minulých jednání o propojovacích poplatcích se dá předpokládat, že spory operátorů opět skončí na stole Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Proto Telecom předal již nyní úřadu všechny podklady, na základě kterých dospěl k částce 1,5 miliardy zvýšených nákladů a vyjádření 0,28 Kč v minutových sazbách – to pro případ, kdyby potřeboval ČTÚ rychle rozhodnout. „Podle našeho názoru má ČTÚ vše potřebné pro včasné vydání rozhodnutí již nyní,” upřesnil Slováček.

Podle všech zúčastněných stran – Telecomu i jeho konkurentů - by ani případné spory o cenách neměly ohrozit zprovoznění možnosti volby operátora pro zákazníky Českého Telecomu k 1. červenci. I když definitivní ujištění, že tomu tak bude, zatím ze žádné strany nezaznělo.