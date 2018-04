Telecom nabízí za zbytek Eurotelu 1,285 miliardy dolarů

V naprosté tajnosti zahájili minulý pátek v New Yorku ministr informatiky Vladimír Mlynář a dočasný generální ředitel Českého Telecomu Ondřej Felix nová jednání o možnosti odkoupení 49procentního podílu ve společnosti Eurotel. S odkazem na zdroje blízké vládě o tom informuje Mladá fronta Dnes.

Český Telecom v největším tuzemském operátorovi Eurotel vlastní 51procentní podíl, zbývající část vlastní konsorcium Atlantic West tvořené americkými firmami Verizon a AT&T. O odkoupení zbývajícího podílu se Český Telecom pokoušel již v roce 2001, kdy se dohodl na ceně 1,475 miliardy dolarů. Po pádu telekomunikačních trhů na podzim pak snížil nabídku na 1,1 miliardy dolarů, kterou konsorcium Atlantic West odmítlo. Při současných jednáních navrhuje Český Telecom částku 1,285 miliardy dolarů (asi 38,5 miliardy korun). "Nyní na tom pracují právníci a smlouva by mohla být podepsána do konce května," řekl deníku zdroj z příslušné meziresortní vládní komise.

Mlynář i Felix podle Mladé fronty Dnes odmítají věc jakkoli komentovat. O transakci podle nich může rozhodnout až červnová valná hromada společnosti. Felix však má vyjednaný návrh představit již na dnešním zasedání představenstva Českého Telecomu. Dnešní zasedání může rozhodnout také o výsledku výběrového řízení na nového generálního ředitele dominantního operátora. Podle neoficiálních informací ve hře zůstali již jen generální ředitel GTS Milan Rusnák, ředitel Dell Computer Gabriel Berdár a Karel Pleva z poradenské firmy A. T. Kearney.

Ovládnutí mobilního operátora v době, kdy pevné linky přestávají Českému Telecomu vynášet, by mělo pomoci při dalším pokusu o privatizaci zbývajícího podílu státu v Českém Telecomu v roce 2005. Podle deníku si však firma bude muset na nákup Eurotelu půjčit, protože vlastní volné prostředky jí stačí zhruba na třetinu požadované ceny. Transakce by mohla vést také k odvolání šéfa Eurotelu Terrence Valeskiho, který má sice smlouvu do roku 2006, ale ve vedení zastupuje právě americké vlastníky.