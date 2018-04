Telecom nabízí telefonní záznamník zdarma

Nadpis tohoto článku je de facto nonsens - Telecom snad nikdy ve své minulosti nic zdarma nenabídl. Jak se zdá, začíná se to učit - byť pomalu a s rozvahou. Ale nejásejme - SPT Telecom na této akci škodný nebude.

Telefonní záznamník SPT Telecom ohlásil na letošním ComNetu a jde o poměrně zajímavou nabídku. Pokud jste na digitální lince, můžete si nechat zřídit záznamník ke svojí stanici s definovatelnou periodou, po níž se záznamník sepne. Pokud vám tedy někdo zavolá a nejste doma, záznamník hovor přijme. Výhoda: žádný instalační poplatek a žádné měsíční paušály za jeho provoz!

Kde je háček? Platit se bude za volání na záznamník směrem od vás - zatímco ten za 3000 Kč koupený v nějaké prodejně si vybírat můžete zdarma. SPT Telecom tím samozřejmě sleduje to nejzajímavější - zvýšení provozu ve své vlastní síti a to dvojí taktikou: jednak se k vám lidé vždy dovolají a vždy zacinká minimálně jeden tarifní impulzík na počítadélku v ústředně, jednak vy sami při výběru budete muset zacinkat - a Telecom prohlásil, že výběr bude výhodnější, než 2. mezimětské pásmo a z celé republiky bude za stejnou cenu (to znamená, že bude podstatně dražší, než místní hovor). A jak se dozvíte, že máte vzkaz? Záznamník vám samozřejmě zavolá, nebo si můžete vzkaz vybrat z cest...

Tuto iniciativu Telecomu nelze hodnotit jinak, než kladně. Pokud nejste firma či jednotlivec záznamník opravdu nutně vyžadující, zmíněných 1500 - 3000 Kč za záznamník byste touto metodou proinvestovávali dva až tři roky, což je kapitálově zajímavá investice. Další výhodou je, že provoz je zadarmo a nejste k ničemu nuceni - prostě berte či neberte a až vám zahrozí výše účtu z vybírání záznamníku, prostě si kupte vlastní.