Telecom nabídne v lokalitách bez ADSL dočasně náhradní řešení

Za paušál ve výši 870 korun bez DPH nabídne Český Telecom neomezené vytáčené připojení k internetu zákazníkům v lokalitách, ve kterých budou do 30. září zpřístupněny služby ADSL. Do té doby by měl být podle předpokladů Telecomu přístup k ADSL zřízen ve valné většině z dalších 180 lokalit plánovaných do konce letošního roku. Na dnešním setkání s novináři o tom informoval marketingový ředitel Telecomu David Duroň.

Poté, co bude v dosahu uživatelů náhradního řešení zřízen přístup k ADSL, budou moci začít využívat služby ADSL od jakéhokoliv telekomunikačního operátora a dočasné řešení bude uživateli zrušeno. Telecom dostupnost ADSL k 1. červnu rozšířil na 59 procent telefonních stanic a k 15. června, kdy přibude dalších 19 lokalit, by se procento pokrytí mělo zvýšit na 63 procent.

Pilotní provoz dial-upu za paušál založeného na originačním modelu Telecom prozatím ukončil k 31. květnu. Zhruba třem tisícům zákazníků, kteří se zkušebního provozu zúčastnili, Telecom nabídl zřízení služby ADSL bez datových limitů Internet Expres za symbolickou jednu korunu.