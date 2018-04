Telecom může bez problémů nabídnout paušál na ISDN

V televizi i v rozhlase nás v poslední době oblažují reklamy Českého Telecomu, ve kterých se pár ze střední vrstvy ve středním věku posmívá svým známým, že ještě nemají „digitální linku“ ISDN. Technologie ISDN skutečně přináší oproti klasickému telefonu určité výhody: hlas i data jsou přenášeny digitálně, spojení se navazuje rychleji a po jednom vedení je možno přenášet dva hovory najednou. ISDN navíc funguje na delší vzdálenost než ADSL. Pro samotné hlasové služby však ISDN velký význam nemá a pro přístup k internetu je zase ADSL výhodnější. Drtivá většina zákazníků Telecomu tak i nadále používá obyčejný telefon (neboli POTS, Plain Old Telephone Service) a investice Českého Telecomu do ISDN včetně skladových zásob koncových zařízení lze jen těžko označit za rentabilní.

Kanály v ISDN znamenají mnoho

Jedna z předností ISDN zůstává na první pohled skryta. Kromě dvou B-kanálů schopných přenášet hlas nebo data rychlostí 64 kb/s je účastník připojen k ústředně také jedním D-kanálem s kapacitou 16 kb/s. Tehdy hovoříme o přípojce BRI, Basic Rate Interface, pro domácnosti a malé firmy. Existuje ještě Primary Rate Interface, která přenáší 30 B-kanálů a dva D-kanály.

D-kanál slouží k přenosu signalizace (údaje o vytočeném čísle, začátku a konci hovoru, údaje o čísle volajícího apod.). Na rozdíl od B-kanálů je D-kanál stále spojen s ústřednou a většina jeho kapacity není využita. Uvádí se, že při maximálním využití proudí D-kanálem signalizační data rychlostí 5kb/s. Díky těmto okolnostem a určité flexibilitě může D-kanál sloužit k přenosu dat rychlostí 9,6 kb/s.

Volnou kapacitu je třeba využít

Volné kapacity D-kanálu si povšimli dodavatelé hardware pro ISDN a přišli s technologií Always On/Dynamic ISDN (AO/DI). Kapacita dostupná prostřednictvím D-kanálu není závratně vysoká, ale pro e-mail a instant messaging postačí a navíc v případě vyšších nároků na kapacitu připojení (při masivním stahování dat z internetu apod.) AO/DI dokáže navázat datové spojení i na B-kanálu a poté jej zase rozvázat

Po D-kanálu je pomocí AO/DI možno přenášet data protokoly X.25 a Frame Relay. Protokol X.25 je sice robustnější, ale není používán pro internetovou komunikaci. Naopak Frame Relay je v některých případech využíván pro připojení k internetu i u nás. Již od roku 1998 proto po českém internetu kolovaly spekulace, že Telecom bude nabízet připojení k internetu prostřednictvím AO/DI podobně jako jiní operátoři v zahraničí.

Český Telecom skutečně začal AO/DI nabízet, ovšem výhradně pro spojení protokolem X.25. Přenos informací službou Dir-is, jak Telecom svoji implementaci AO/DI nazývá, je zpoplatněn podle objemu přenesených dat, cena za kilobajt je ve srovnání s jinými možnostmi připojení vyšší. AO/DI tak má u nás smysl pouze pro připojení bankomatů a podobných zařízení, která nepřenášejí mnoho dat, avšak vyžadují vysokou spolehlivost nabízenou protokolem X.25.

Pokud by Český Telecom zprovoznil přístup k internetu prostřednictvím ISDN, mohl by pro ISDN získat více uživatelů. Za současných podmínek by byly pro Telecom zajímavé i hovory po B-kanálech generované při vyšším zatížení AO/DI. Zatím však nic nenasvědčuje, že by Telecom nabídku AO/DI hodlal přehodnotit. Není ani možné pokoušet se o pokoutní AO/DI např. mezi dvěma pobočkami jedné firmy, neprojde ústřednou Telecomu.

Telecomu tak zřejmě zůstanou zásoby koncových zařízení pro ISDN i nadále a na televizní diváky se budou stále smát postarší yuppies.