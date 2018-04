Telecom možná opravdu zavede 500 Kč paušál

Bouřlivé reakce jsme rozpoutali v souvislosti se zveřejněním zprávy, že SPT Telecom zvažuje možnost nabídnout jako alternativu za připojení do pevné telefonní sítě paušál ve výši cca. 500 Kč měsíčně. Solidní účast hlasujících zaznamenala anketa na titulní stránce Mobil serveru.

Podle naší malé anketky by ze 1061 hlasujících zvolilo tento paušál téměř 82 procent a jen 18 procent by nadále platilo poplatky ve stávající formě. Zdá se tedy, že takovýto paušál by se mohl právem honosit označením surferův sen.

Jak je to tedy s možností onoho paušálního poplatku, jenž by zahrnoval místní hovory? Především již nyní je zřejmé, že SPT Telecom by jej nenabídl jako jedinou možnost, nýbrž by k němu zachoval možnost stávajícího nízkého paušálu a tarifních poplatků. Tím se vytváří obezlička vůči ministerstvu, které rozhoduje o tom, zda SPT Telecom smí ceny upravit. Takto by se totiž dalo argumentovat tím, že tato cenová změna není povinná a není tedy nutné, aby ji ministerstvo schvalovalo.

Mnoho lidí také očekává, že zároveň se snížením reálného potřebného poplatku za internet nastane jeho boom. Je třeba si ovšem uvědomit, že relativně drahé provozní poplatky internetu v ČR nejsou jeho jedinou a dost možná ani největší slabinou. Slabým místem českého internetu je i jeho obsah, stále existuje jen málo zdrojů, kde by se člověk mohl něco zajímavého dozvědět a skutečné denní zpravodajství přináší dvacítka serverů, což není nijak mnoho.

Provozovatelům internetových serverů se tedy může nakrásně stát, že ačkoliv ceny za připojení půjdou rapidně dolů, zájem o internet neexpanduje tak, jak by předpokládali. Na vině by pak byla nedostatečná obsahová nabídka a dost možná i její presentace. Přitom komplexnost obsahové nabídky má být jedním z hlavních lákadel pro vstup na internet a ne každý český zájemce o internet má chuť procházet zahraniční servery. Internet stále zůstává v očích nepřipojené veřejnosti světem podsvětí, na němž se šíří pornografie a teroristické materiály, notnou zásluhu za tento stav je třeba připsat "osvětě" vedené i v českém denním tisku. Inu, touha po senzaci, byť virtuální, je silná...

Cesta k surferově snu je ovšem ještě dlouhá a pokud by se sen měl naplnit, nestalo by se to dříve, než z počátku příštího roku. Do té doby se bez pokukování na počítadlo času při dialup-připojení neobejdeme.

