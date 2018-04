Telecom má nové tarify a operátoři nové telefony

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese.

Čtenáři, kteří chtějí být informováni o novinkách neustále, po celý den, si mohou přihlásit upozornění na nové články e-mailem. Tato zpráva vám přijde vždy nanejvýš do půl hodiny poté, co vyjde nový článek. Registrace této služby je ve vašem osobním profilu, kam se dostanete po přihlášení. A nebo si můžete přihlásit náš RSS kanál. Ten je na adrese http://servis.idnes.cz/rss.asp?c=mobil.

Nové telefony na Mobil.cz

Samsung E800/820



LG F2100



Sagem myC-3b



Sendo P600



Sagem my C4



Siemens SL65



Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 30. srpna 2004 – pátek, 3. září 2004

pondělí, 30. srpna 2004

Samsung E800/820 - podzimní hit Samsungu? (recenze)

Malý, kulatý a vysouvací, to je nový Samsung E800/820. Decentní vzhled a bohatá výbava by mohly tento model učinit stejně úspěšným, jako byl a stále je Samsung E700. U nás bude v prodeji jak verze E820 pro T-Mobile, tak i ve volném prodeji verze E800. Tu bude nabízet i Eurotel.

vydáno: pondělí, 30. srpna 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 30. srpna, 22:59:26



TELeKONOM - T-Mobile přišel s tarify Relax

Ceny telefonů klesají; Továrny na mikročipy zvyšují produkci; V Německu neschválili spojení kabelových televizí; T-Mobile představil nové tarify; Telekom Austria zvýšil provozní zisk; Eurotel nebude bezprostředně reagovat na nové tarify T-Mobile;

vydáno: pondělí, 30. srpna 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



LG F2100 - nové véčko se stereo 3D vyzváněním (preview)

LG chystá nové véčko se stereo 3D vyzváněním. Atraktivní telefon má integrovanou anténu, fotoaparát a také dva barevné aktivní displeje.

vydáno: pondělí, 30. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 31. srpna, 17:02:35



Samsung E800/820 - displej, fotografie, porovnání

V druhé části recenze Samsungu E800/820 vám nabízíme 48 detailních fotografií displeje, fotografie pořízené telefonem a také zde můžete nový Samsung porovnat s konkurenčními telefony na našem trhu.

vydáno: pondělí, 30. srpna 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 31. srpna, 11:03:12



úterý, 31. srpna 2004

Sagem myC-3b - vypadl z kapsy sv. Valentýna (recenze)

Pokud si některý telefon skutečně zaslouží označení "pro ženy", je to právě Sagem myC-3b. O tom, že se zaměřuje na něžnou polovinu mobilních uživatelů, vás přesvědčí nejen design, ale i přítomnost menstruačního kalendáře.

vydáno: úterý, 31. srpna 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sagem

diskuse: 24 příspěvky, poslední: 1. září, 21:51:24



Java bojuje s BREW o vývojáře

Nebo by bylo lepší říci Java versus BREW? S BREW firmy Qualcomm jsme se zatím u nás nesetkali, i když ve světě jde o rozšiřující se záležitost. Co je to BREW a kde se s ním setkáme?

vydáno: úterý, 31. srpna 2004

autor: Patrick Zandl ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy-služby operátorů

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 1. září, 17:43:19



Jak budou vypadat mobily budoucnosti? (fotogalerie)

Mobilní operátoři stále více upravují telefony, aby se odlišili od konkurence. Jeden z globálních operátorů - Vodafone zveřejnil několik svých konceptů. Podívejte se, čím zkusí v budoucnu přesvědčit své zákazníky.

vydáno: úterý, 31. srpna 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 1. září, 23:35:18



Oskar nabídne v září Samsung E800

Tři nové telefony přinese Oskar ve své nové nabídce na září. Některé modely zlevnil a co víc na vás Oskar přichystal?.

vydáno: úterý, 31. srpna 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 31. srpna, 10:30:32



Sendo P600 - levný fotomobil (první informace)

Výrobce Sendo představil mírně upravenou verzi svého již představeného modelu S600. Nové Sendo P600 je mobilní telefon nižší třídy s integrovaným fotoaparátem.

vydáno: úterý, 31. srpna 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 31. srpna, 11:50:56



středa, 1. září 2004

Garfield a Desetiboj soupeří o vaši přízeň

Hry na mobilech jsou téma, které bude čím dál tím aktuálnější. Herní vývojáři už pomalu přesouvají části svých sil na aplikace pro tyto přístroje. My vám budeme postupně představovat hry z nabídek našich operátorů.

vydáno: středa, 1. září 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 3. září, 0:46:06



Český Telecom přináší domácnostem nové balíčky

Doprovodné balíčky k paušálním programům se těší velké oblibě. U mobilních operátorů již zdomácněly a nyní jich celou řadu připravil pro své zákazníky i Český Telecom. Jaké balíčky si můžete objednat? Skrývají nějaké záludnosti?

vydáno: středa, 1. září 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Pevné linky

diskuse: 20 příspěvků, poslední: 3. září, 10:53:22



Newgen - miniatury nové generace (preview)

V Evropě naprosto neznámá jihokorejská společnost Newgen vyrábí velké množství zajímavých mobilů pro standard GSM. Nyní přichází na trh s dvojicí miniaturních stylových fotomobilů.

vydáno: středa, 1. září 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 1. září, 13:03:08



čtvrtek, 2. září 2004

Qtek 8010 - do čeho se vejdou okna (první dojmy, fotogalerie)

Qtek 8010, Orange SPV C500 nebo HTC Typhoon jsou různá označení pro jediný přístroj - nejmenší chytrý mobil na světě. Zákazníkům nabídne kapesní rozměry, rychlé menu a podporu paměťových karet. Přinášíme vám první dojmy našeho anglického spolupracovníka a exkluzivní fotografie.

vydáno: čtvrtek, 2. září 2004

autor: James Chong ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 22 příspěvky, poslední: 3. září, 10:53:02



Sagem my C-4: vysouvací stylovka za korunu (preview)

Po dlouhé době první Sagem v nabídce našich operátorů bude model my C-4. Atraktivní a dobře vybavený mobil bude zajímavý i svou cenou. Jako dotovaný bude stát pouhou korunu a i v předplacené sadě bude mít velmi výhodnou cenu.

vydáno: čtvrtek, 2. září 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Sagem

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 3. září, 12:01:08



V pondělí se můžete ptát ministra Mlynáře

Ministr informatiky Vladimír Mlynář patří k nejmladším členům vlády. Řídí nejmenší ministerstvo, kterému již byl několikrát předpovídán zánik. Již toto pondělí 6. září bude v on-line rozhovoru připraven zodpovědět vaše všetečné otázky.

vydáno: čtvrtek, 2. září 2004

autor: Roman Všetečka ...další články tohoto autora

rubrika: Legislativa



Co přinášejí nové tarify Českého Telecomu (Analýza)

Volné volání o víkendu a mimo špičku. Jsou hovory opravdu zdarma? Jsou neomezené? Jak se na to tváří alternativní operátoři? Je nabídka Telecomu díky novým tarifům skutečně přehlednější?

vydáno: čtvrtek, 2. září 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 3. září, 11:58:52



pátek, 3. září 2004

Siemens SL65 – vlajková loď německého výrobce (recenze)

Právě v těchto dnech se začíná prodávat nový top model Siemensu – SL65. Vysouvací mobil chce navázat na úspěch svého předchůdce. Přes vyšší cenu by se mu to mohlo podařit. Je elegantní a má bohatou výbavu.

vydáno: pátek, 3. září 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 3. září, 12:28:08



Bude přenositelné číslo už příští rok?

Mít jedno stálé číslo i při přecházení mezi operátory je nesporná výhoda. Operátoři se nato sice připravují, ale i tak jim přijde příští rok jako šibeniční termín. Jak to tedy bude?

vydáno: pátek, 3. září 2004

autor: ČTK , Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 3. září, 12:55:05



Siemens SL65 - displej, fotografie, porovnání (fotogalerie)

V druhé části recenze Siemensu SL65 vám nabízíme 48 fotografií displeje tohoto telefonu, 8 fotografií pořízených tímto telefon a mnoho dalších obrázků, na kterých můžete tuto novinku porovnat s konkurencí. Nechybí ani pohled na synchronizační software.

vydáno: pátek, 3. září 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens



Jaké jsou nové telefony v nabídce T-Mobile?

Jste zvědaví, jaké nové telefony jsou u T-Mobile v zářijové nabídce? Přinášíme vám přehled nových telefonů a cen, se kterými přichází tento mobilní operátor.

vydáno: pátek, 3. září 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 3. září, 10:28:57



— — — — — — —

Údaje o počtu příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.