Telecom má nové ředitele prodeje a marketingu

Český Telecom vyměnil čtyři ředitele prodeje a marketingu. Dosavadní šéfové z firmy odešli během krátké doby a nahradí je lidé, kteří ve skupině Telecomu a Eurotelu pracovali na jiných pozicích. Mluvčí Vladan Crha nechtěl výměnu blíže komentovat.Funkci ředitele pro spotřebitelský segment převzal již v polovině září v rámci programu rotace vedoucích pracovníků dosavadní národní manažer pro značkové prodejny dceřiné firmy Eurotel Luděk Šantora.Novým ředitelem pro firemní klientelu jmenovalo vedení od října dosavadního šéfa pro prodej státní správě Jana Lose. Ředitelem pro datové a internetové služby se stal David Gřunděl, který měl předtím na starosti rozvoj služeb Internet Expres. Z jednotky Velkoprodej a regulace do funkce ředitele marketingu hlasových služeb nastoupí Michal Táborský.Firma podle neoficiálních informací rovněž rozdělila jednotku velkoprodeje a regulace, která dosud působila samostatně pod viceprezidentem Pavlem Jirouškem. Její velká část přešla pod marketing.Zřejmě ještě tento týden by Telecom mohl oznámit nástupce viceprezidenta pro obchod a prodej Romana Stupky, který dal v září výpověď. Podle serveru Euro OnLine Stupku nahradí Američan polského původu Geroge Makowski. Jeho angažmá ještě musí schválit dozorčí rada. Má to učinit v pátek.V listopadu si firma bude muset najít nového viceprezidenta pro marketing, protože na vlastní žádost odchází David Duroň. Podle neoficiálních informací jdou oba členové nejvyššího vedení z Telecomu kvůli sporům s generálním ředitelem Gabrielem Berdárem.Telecom má kolem 9500 zaměstnanců. Na konci příštího roku by měl jejich počet klesnout maximálně na 7000 lidí. V rámci zvažovaného převedení údržby a provozu telekomunikační sítě na externí firmu by k jinému zaměstnavateli mohla přejít zhruba třetina pracovníků.