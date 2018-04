Telecom letos možná kvůli odpisům investic skončí ve ztrátě

Český Telecom by mohl za letošní rok vykázat ztrátu kvůli možnému odpisu části investic do telefonní sítě, řekl dnes finanční ředitel Juraj Šedivý. K odpisu bude muset přistoupit, pokud Český telekomunikační úřad firmě neumožní změnu cen, zejména zvýšení měsíčního paušálu, který v současnosti nepokrývá náklady na provoz pevných linek. ČTÚ dosud o cenách Telecomu na příští rok nerozhodl, ani je nekomentoval.

Podle Šedivého by se účetní operace neprojevila na stavu hotovosti. Nicméně by měla vliv na rozvahu a vedla by ke snížení nerozděleného zisku z minulých období.

Telecom v druhé polovině 90. let investoval převážně do modernizace telefonní sítě kolem 160 miliard korun. Při investicích přitom firma předpokládala, že dojde k úpravě historicky deformovaných cen podle nákladů, což by jí umožnilo návratnost vynaložených prostředků. To se podle Šedivého dosud nestalo. Tzv. rebalancování cen se přitom týká jak cen pro koncové zákazníky, tak propojovacích cen. Například standardní měsíční paušální poplatek pro domácnosti se nyní pohybuje kolem 300 korun. Náklady na provoz linky se přitom blíží 500 Kč.

Konkrétní návrh cen firmy pro příští rok Šedivý odmítl komentovat. "Jde tady hlavně o nastavení trendu postupného narovnání cen," vysvětlil a dodal, že narovnané ceny firmu nutí zavést i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Český Telecom loni vykázal zisk 4,3 miliardy korun. Konsolidované výnosy podle mezinárodních účetních standardů klesly o pět procent na 52,9 miliardy korun.