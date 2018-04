Telecom konečně ví, k čemu jsou jeho nové automaty

Jak již stačila většina obyvatel Prahy a středních Čech postřehnout, na ulicích se objevily nové telefonní automaty Českého Telecomu. O nahrazení starých vysloužilců jsme již informovali na začátku září a od té doby bylo kolem nových, vylepšených přístrojů podivné ticho.

Český Telecom naznačil, že implementace nových telefonních automatů s sebou přináší i nějaké to vylepšení a možnost zavádění nových služeb. Ovšem přes veškerou snahu nám nebyl nikdo schopen říci, co konkrétně budou nové aparáty umět! U nákupu, jehož výše se pohybuje v řádu miliónů, je takový přístup opravdu podivný. O to více u organizace, která je stále ještě z části ve státních rukách. Nakonec jsme se po více než dvou měsících přeci jen něco dozvěděli. Takže, proč nové automaty?

Hlavním důvodem pro výměnu starých automatů Schlumberger za nové Ascom Proxim byla vize zavedení nadstandardních služeb pro veřejnost a inovace vnitřního vybavení, které umožňuje jisté upgrade systému přístrojů. Pokrok jde neúprosně kupředu a bylo tedy nutné změnit i hardwarové vybavení.

Pokud se dnes podíváte na nové kartové automaty, určitě si všimnete několika nových prvků. Co zaujme na první pohled, jsou čtyři, prozatím nefunkční, tlačítka A, B, C, D, která zatím působí jen jako zbytečná okrasa. V prvním čtvrtletí příštího roku se počítá s jejich využitím a měla by tím být zavedena takzvaná jednotlačítková volba. Stiskem jedné z těchto kláves by měl přístroj automaticky zvolit telefonní číslo, které se pod ní skrývá. O tom, které linky by měla ta která klávesa obsahovat, ještě není rozhodnuto, ale Telecom uvažuje o číslech, která jsou nejpoužívanější při nouzových situacích (například linka bezpečí apod.). Na přední desce přístroje naleznete ještě jedno tlačítko (vlevo nahoře) separované od ostatních budoucích jednotlačítkových kláves, o jehož využití je již rozhodnuto, nicméně Telecom jeho funkci prozatím tají.

Dalším důvodem pro inovaci je brzké zavedení nové chipové telefonní karty, s jejímž příchodem bychom měli zaznamenat změn nejvíce. Její použití se totiž neomezuje jen na veřejné telefonní automaty, ale i na automaty, které nemají s hlasovými přenosy vůbec nic společného. Co byste například řekli tomu, že si na telefonní kartu můžete koupit jízdenku MHD, nebo obsloužit nápojový automat? Nová karta tyto možnosti má, ale je zřejmé, že zavedení těchto služeb nezávisí jen na iniciativě Českého Telecomu, ale i na společnostech, které by tak musely změnit hardware i software svých automatů, takže tyto služby jsou zatím pouze ve fázi plánování.

Pokud se dnes projdete po ulicích měst některých evropských zemí (například Francie, Švýcarsko...), jistě se potkáte s automaty, které již disponují speciální klávesnicí pro zdávání krátkých textových zpráv, nebo dokonce s možností browsení po jakémsi okleštěném WAPu, který vás víceméně informuje o městě, ve kterém se zrovna nacházíte (kulturní akce, adresy institucí apod.). Ve vzdálené budoucnosti bychom měli podobné možnosti dostat i my, protože Telecom neplánuje pouze rozšíření hlasových služeb, ale počítá i se zavedením některých datových.

Pokud vás zaujala větička o vylepšení bezpečnosti kartových automatů, znamená to nejen vylepšení softwarové, ale především hardwarové. Nové přístroje jsou z masivní vysokoodolné ocele a zátěžové testy, které doposud stále probíhají, jsou mnohdy opravdu extrémní. Vandaly oblíbená hra na Macha a Šebestovou s utrženým sluchátkem zřejmě dosáhne nových rozměrů, protože pro utržení sluchátka dnes musíte vyvinout sílu, která se rovná závaží o hmotnosti až 250 kg.

Čeho se ovšem v nejbližší době nedočkáme, je výměna mincových veřejných automatů. Podle představitelů divize telefonních automatů Českého Telecomu není problém v přístrojích, ale ve vlivu vnějšího prostředí. Proti vandalismu, který je podmíněn především vidinou peněz v opuštěné schránce, lze bojovat jen stěží, takže prozatím pracuje pouze servis, který zdemolované a nefunkční mincové automaty dává dopořádku. Tento systém připomíná bludný kruh, ale beznaděj v této oblasti nelze Telecomu vytýkat. Za vše mluví jeden z posledních případů, kdy si vynalézavý jedinec odnesl celý přístroj za pomoci krumpáče.

Telecom se snaží držet krok s dobou, což je samozřejmě chvályhodné. Na druhou stranu nás však musí zarazit, že polostátní organizace nakoupí nové a samozřejmě ne levné přístroje, ale nemá jasno v tom, k čemu přesně je bude využívat. Pokud příprava odpovědi, jakou jsme obdrželi, trvá zhruba dva měsíce, nezbývá nám než se zeptat, zda Český Telecom ví, co dělá.