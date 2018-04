Telecom je výhodnější prodat najednou, tvrdí analytici

Premiér Stanislav Gross nedávno uvedl, že by preferoval variantu prodeje přes trh kvůli eliminaci lobistických tlaků. Ministr informatiky Vladimír Mlynář či ministr průmyslu a obchodu Milan Urban naopak prosazují prodej strategickému investorovi.

Podle Milana Vaníčka z Atlantik FT by v případě prodeje investorovi či konsorciu mohl stát počítat s 60 až 65 miliardami korun, tedy 365 až 395 Kč na akcii. Cena akcie při prodeji přes kapitálový trh se podle něj těžko odhaduje, ale domnívá se, že by se mohla pohybovat mezi 280 až 300 Kč za akcii, tedy 46 až 49 miliard Kč za celý balík. V současnosti se akcie Telecomu prodávají kolem 340 korun.

"Výnos státu by měl v každém případě minimálně dosáhnout 50 miliard korun," míní

analytik Patria Finance Tomáš Gatěk. V případě prodeje jednomu zájemci podle něj hrozí, že prémie za majoritu bude eliminována nutností odkupu podílů minoritních akcionářů. Zájemce by tak musel mít prostředky na celý Telecom a vzrostly by tak jeho náklady na dluh. Vláda by peníze mohla reálně dostat koncem roku 2005.

Při pravděpodobně rychlejší variantě prodeje akcií na trhu musí stát počítat s určitým diskontem proti tržní ceně. V případě nedávného prodeje France Telecomu diskont dosáhl sedm procent vůči tržní ceně a 5,5 procenta proti šestiměsíčnímu průměru, připomněl Gatěk.

Vláda by měla rozhodnout o variantě prodeje Telecomu nejpozději v říjnu. Poradenské konsorcium firma Credit Suisse First Boston a České spořitelny by mělo oslovit potenciální

zájemce k vyjádření předběžného zájmu.

Zatím se hovoří o zájmu dánské TDC spolu s Goldman Sachs, britského Vodafone, tuzemské finanční skupiny PPF či mobilního operátora Orange. Mezi zájemci by údajně mohl být i Swisscom, který v Telecomu do loňska podíl vlastnil, spolu CVC Capital Partners či finanční investoři Apax Partners a Blackstone Group, kteří se o majoritu ve firmě zajímali již před dvěma lety.