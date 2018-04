Telecom interactive: kam kráčíš světe telekomunikací

Telecom Interactive má oproti běžným veletrhům jednu zásadní výhodu - jeho čtyřletá perioda dovoluje psát srovnávací zastavení nad tím, jak a kam se pohybuje svět mezi těmito dvěma veletrhy. Zatímco roční perioda nepřináší nic jiného, než zahlcení těžko oddělitelnými módními trendy, čtyři roky jsou dost na to, aby nechaly ustát a vykrystalizovat firemní nadšení do podoby marketingově i technicky vyzrálého produktu.

Jeden příklad za všechny - v roce 1997 propuká šílenství ohledně aktivních kanálu a pušení obsahu do prohlížečů. Hysterii začíná Pointcast, pokračují v ní i tací, jako Microsoft a Netscape.V roce 1997 to bezmála vypadalo tak, že WWW odejde do důchodu a aktivní kanály jej nahradí. Rok se s rokem sešel, Pointcast umírá na souchotiny a aktivní kanály skončily v propadlišti dějin.

Nikoliv nepodobně se tomu děje i v telekomunikacích, nicméně kanálový příklad je nám všem asi znám, proto dobře ilustruje to, oč tu kráčí.

I to je důvod, proč je dnes možná trochu zbytečné jásat nad konkrétními technologiemi, jež nám telekomunikační firmy představily na svých stáncích na ženevském Palexpu. Kdo ví, kdy se na propadlišti dějin ocitne WAP, zda mánie kolem GPRS neustane předčasně či zda se nad hrobem VoIP nezčeří tráva. Co zůstane, jsou trendy - neoddiskutovatelné příznaky vytyčující svými požadavky cestu ke konkrétnímu produktu, jehož předurčení není podmiňováno konkrétní realizací.

Jenže zatímco aktivní kanály zahynuly na nedostatečnou potřebu lidí šetřit na svých počítačích internetové připojení, vysokorychlostní bezdrátové datové přenosy se ukazují být požadavkem doby; lhostejno, zda budou realizovány pod zkratkou EDGE, GPRS nebo HSCSD. Stejně tak viditelná je potřeba mít internet kdykoliv a kdekoliv v kapse - proto takový zájem o počítače a řešení do dlaně, proto ta konjunktura WAPu.

Podívejme se však na to, co významného se událo mezi dvěma Telecom Interactive veletrhy, co významného ovlivnilo formování telekomunikační scény.

1. Především jsme byli svědky významného slučování a fúzí - gigantická fúze MCI a Worldcom, Airtouch a Vodafone, Mannesmann a Telecom Italia. Svět se stává menším a menším, své místo na slunci ztrácejí lokální firmičky a stávají se součástí celosvětových sítí.

2. Zrození ekonomického fenoménu internetu. V roce 1995, kdy se konal předešlý Telecom Interactive, se o internetu dalo mluvit značně sporadicky. Legendy se právě zrodily a byly pochybovači pranýřovány, případně na své zrození čekaly. Yahoo jako předobraz virtuálního světa, Amazon jako obchodní dům bez domu. Internetové akciové společnosti jako základ nové ekonomiky, kdy hodnotu akcií určuje nikoliv zisk nebo výsledky společnosti, ale naděje a očekávání.

3. Pro Evropu tak důležitá liberalizace trhů - státním telekomům končí monopol v roce 1998 a ceny padají. V Německu o 50% během jednoho roku. Možná jsme tento bod měli dát na první místo - jen liberalizace mohla být předstupněm velkých fúzí, které následovaly. Pokřivené trhy se napravují, zákazníci pláčí radostí...

4. Mobilní telefony na ostrém vzestupu. V roce 1994 to ještě nebylo tak zřejmé, ale o dva roky později je to jisté - mobilní telefony GSM se stávají vlajkovým fenoménem telekomunikací. V Evropě ke dvěma národním sítím pouští regulátor třetího konkurenta, případně ještě další do party. Je také zřetelně vidět cesta ke konvergenci pevných a mobilních sítí, telekomy se snaží posilovat svoji pozici i v bezdrátových telefonech. Nárůst penetrace mobilních telefonů strmě stoupá - Skandinávie se v roce 1998 dostává přes 50 procent penetrace a nadále roste, ostatní země zrychlují tempo.

5. Internet je zdarma. Služby jako FreeServer, nebo náš Volny.cz mají zelenou a účtování sazeb za připojení k internetu se stává spíše opovážlivostí nebo znakem nevyzrálosti trhu. Z čeho se ale providerům zaplatí internet? Rozhodně nikoliv od drobných surferů, ale od velkých firem, jimž je dodáváno řešení a kteří si žádají nadstandard. Bude i pevné připojení do internetu jednou zdarma? Zřejmě ano - jde o to kdy. Kdo to zaplatí? Zase vy - jenže někde jinde. Tentokráte se tomu platebnímu kanálu neříká daně, ale ekomerce. Ekomerce se v budoucnu stane daňovým systémem internetu nosícím vaše právo na připojení zdarma. Jak to myslím? Zisky (i očekávané) z ekomerce pomáhají saturovat náklady na internetovou konektivitu.

6. Smrt telekomunikačních aliancí. Gigantické telekomunikační aliance jako bylo Unisource, se rozpadají. Ještě v roce 1997 musel pravý odborník vyjmenovat základní pětku a její členy, jako když bičem mrská. Dnes jsou aliance na okraji zájmu - kdo chce spolupracovat, fúzuje, kdo o fúzi nestojí, jde od válu. Unisource dopadl jak Titanik - když vyskakovali první, ještě hrála kapela, ti co zbyli nyní přemýšlejí nad tím, jestli na záchranném člunu dojedou stejně rychle a komfortně, jako na palubě lodi. KPN a Swiss Telecom - poslední pohrobkové starého uniformního telekomunismu. Reforma ideí i postupů ale nestačí.

7. Smrt satelitních sítí. Ne snad opravdová, ale Iridium rozhodně nedopadlo nijak vřele. Akcionáři ztrácejí peníze i nervy, nucená správa klepe na pokladnu. Z ambiciosního plánu na okouzlení telekomunikačního světa zůstala sedmdesátka satelitů jejichž osud je nejistý. Navíc k nim přibývají další satelity Globalstartu a ačkoliv konkurence potlačí ceny dolů, rozhodně ne natolik dolů, aby donutily dostatečný počet zájemců přikoupit drahý satelitní telefon s celosvětovým pokrytím k lacinějšímu GSM telefonu s pokrytím dostatečným. Dobrá poučka, jak si napříště Babylonské věže v telekomunikacích rozmyslet?

8. Kapacity není nikdy dost. Celosvětové transtportní IP sítě jako je Qwest se rodí a o kapacitě se začíná mluvit ve velkých číslech. Ty tam jsou doby, kdy linka 128 Kbps z vás udělala internetového providera - dnes jste v lepší společnosti, pokud hovoříte o Mbps. Podobně je tomu u vás doma - modemy 56 kbps vycházejí z módy a hovoří se o ADSL, v nejhorším případě o ISDN. Jak byste také jinak chtěli stahovat video v reálném čase a reálné kvalitě? A že nechcete stahovat video? A z čeho asi tak bude váš provider žít?

Pokusil jsem se zde v krátkosti shrnout, kam jsme se dostali za tu dobu, než jsme se sešli před branami Telecom Interactive 99. Příště bude dozajista zajímavé podívat se do budoucnosti - tedy na to, kam se telekomunikace posunou, až budeme stepovat před branami Telecom Interactive 03. Och, promiňte mi ten trapný Y2K bug - samozřejmě jsem myslel Telecom Interactive 2003.