Telecom dnes oznámí koupi Eurotelu

Dohodu, podle které se Český Telecom stane stoprocentním vlastníkem Eurotelu, by měli akcionáři Telecomu oznámit dnes odpoledne. Telecom by měl odkoupit podíl od amerického konsorcia Atlantic West, které 49 procent Eurotelu. Uvádí to dnešní Mladá fronta Dnes s odvoláním na nejmenovaný zdroj blízký privatizaci.

Telecom se o úplné ovládnutí Eurotelu pokoušel už několikrát. Před rokem jednání zkrachovala na ceně 1,475 miliardy dolarů, což podle tehdejšího kurzu asi 60 miliard korun. Stát jako hlavní akcionář Telecomu se tehdy rozhodl, že by cena měla být okolo 1,1 miliardy dolarů. Letos na jaře vyjednávání oživil ministr informatiky Vladimír Mlynář, který spolu s šéfem Telecomu Ondřejem Felixem navštívil newyorské centrály akcionářů Verizon a AT&T spojených v Atlantic West. Jednání tehdy začínala na úrovni 1,285 miliardy dolarů.

Telecom si bude na koupi Eurotelu asi půjčovat a banky už očekávají vyhlášení tendru. Z půjčky by se mělo zaplatit i vyplacení dividendy akcionářům z loňského zisku. Podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře pomůže dokoupení silně ziskového Eurotelu ve vyrovnání slábnoucích tržeb Telecomu z pevných linek. To by jej pak mělo posílit v budoucí privatizaci, která krachla loni na podzim částečně právě kvůli nedostatečné kontrole nad Eurotelem.

Oznámení o transakci však Mlynář odmítl komentovat. O transakci by dnes mělo také dnes jednat představenstvo polostátního Telecomu. To by mělo také definitivně rozhodnout o programu zásadní valné hromady příští pátek.