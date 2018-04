Telecom chystá neomezené volání za paušál

Předpokládáme, že paušální poplatky za hovory budou jednou z nosných komponent cenových plánů pro příští rok,“ uvedl finanční ředitel Telecomu Juraj Šedivý.

Úroveň pravidelného měsíčního paušálu by měla proti současnosti vzrůst, protože navíc k nákladům na provoz přístupové sítě bude překrývat i náklady na předpokládaný objem hovorů. „Zejména v kategoriích těch zákazníků, kteří volají více, by to nemělo znamenat vyšší celkový účtu. Větší část zákazníků posun k tomuto konceptu ocení, o čemž svědčí i zkušenosti Telefóniky ze španělského trhu,“ dodal.

Výše standardního paušálu se nyní pohybuje kolem 330 korun měsíčně. Už dnes Telecom nabízí za stokorunový příplatek neomezené volání v době mimo špičku, tedy denně od sedmé hodiny večer do sedmi ráno a o víkendech. S dalším asi šedesátikorunovým příplatkem pak společnost přidá ještě hodinu hovoru v ceně v době špičky. - více zde...

Tyto tarify se u lidí chytily. Využívá je přes půl milionu zákazníků.

Kolik by stálo neomezené volání po celý den zatím není jasné. „Teď se teprve všechny varianty počítají a hledá dostatečně atraktivní model a cena, která by lidi neodradila,“ říká dobře informovaný zdroj z Telecomu. Podle obchodníků by například cena devět set korun nebyla pro domácnosti zajímavá.

Volání z pevné sítě je podle Šedivého pod tlakem telefonování přes internet, ale i preferencí zákazníka, který se nechce ohlížet, jak dlouho telefonuje, a chce mít přehled, kolik zaplatí. „Předpokládám, že posun k tomu konceptu bude postupný a že budeme přicházet s novými cenovými balíčky v průběhu příštího roku,“ tvrdí Šedivý. - více zde...

Konkurence volá přes internet

Už teď například Volný nabízí neomezené volání do všech pevných sítí v zemi v kteroukoliv dobu nabízí za za 475 korun. Jde sice o volání přes internet, ale zákazník má doma telefon stejný jako je ten normální a rozdíl v kvalitě hovoru není poznat. Telecom o stejné technologii také uvažuje a nyní ji testuje. Volný službu Telefonet, kterou provozuje necelý měsíc už nalákal více než tisíc zákazníků. - více zde...

Telecom při nabídce volání jen za paušální poplatek je navíc omezen svým bývalým monopolním postavením a proto musí vyhovět nejen pravidlům regulace, tedy telekomunikačnímu úřadu, ale stejnou nabídku musí mít možnost nabídnout i konkurence.

Jedním ze zvažovaných modelů je proto poplatek pouze za přístup k telefonní lince, který by mohl klesnout na nižší v ceně mezi dvěmi až třemi stokorunami, a k němu dokupování dalších služeb. Zákazník by si mohl vybírat mezi takzvanými balíčky podle svého uvážení. K mání by tak mohly být například jen hovory mimo špičku jako dnes pro lidi, kteří nejsou přes den doma, nebo hovory v ceně paušálu po celý den. Takový balíček by byl ovšem dražší.

Telecomu neustále příjmy z hovorů klesají a rostou příjmy z internetu, proto uvažuje i o tom, že by volání bylo jen jako třešinkou na dortu ke kvalitnímu rychlému připojení na internet. Domácnosti by tak dostaly v ceně nebo za mírný poplatek k internetovému připojení i hovory. Pak už nezáleží, jestli budou hovory využívat klasickou linku nebo poběží také po internetu.

Telecom předpokládá, že do nových služeb příští rok investuje více než letos. Zatímco letos by se měl podíl investic na tržbách pohybovat do deseti procent, v příštím roce by mohl přesáhnout 12 procent. Tedy zhruba sedm a půl miliardy korun.